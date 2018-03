FPÖ-Leyroutz zu Kabeg-Bestellung und Top-Team-Skandal: "Nervosität der SPÖ bestätigt unsere Haltung"

Gabriel als Kabeg-Vorstand untragbar - Neuausschreibung gefordert

Klagenfurt (OTS) - Die gestern angekündigte Klage der SPÖ Kärnten durch Landesgeschäftsführer Fellner gegen den Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, zeige lediglich, dass viele Funktionäre in der SPÖ sehr nervös sind. "Wir scheinen in ein Wespennest gestochen zu haben", begrüßt Leyroutz die Klage. Er werde sich dadurch nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil, die Klage komme ihm gelegen, da er dadurch Einsicht in die bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft befindlichen Akten bekomme und diese bei der Wahrheitsfindung bzw. Aufdeckung des roten Skandals unterstützen könne, teilt Leyroutz mit.

Nochmals stellt Leyroutz unmissverständlich fest, dass Herr Arnold Gabriel auf Grund der Vorkommnisse als Kabeg-Vorstand untragbar wäre. "Da der Bestellungsvorgang mehr als fraglich ist, fordern wir auch nach wie vor die Rücknahme der Bestellung Gabriels sowie eine Neuausschreibung", so Leyroutz.

Leyroutz steht auch zu seiner Aussage, dass Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ), der nachweislich und durch den Landesrechnungshof bestätigt, Landesmittel für seinen Wahlkampf herangezogen hat, untragbar ist. SPÖ-Landesgeschäftsführer Fellner, der sich nicht mehr mit Argumenten, sondern wie er der Öffentlichkeit erklärte, nur mehr durch Klagen zur Wehr setzen könne, erinnert Leyroutz an dessen Beteuerung, die selbst beschlossene Wahlkampfkostenbeschränkung eingehalten zu haben. "Auch in dieser Causa mussten wir uns lange diese Unwahrheit anhören", schließt Leyroutz. (Schluss)

