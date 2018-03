AUSSENWIRTSCHAFT magazine - Das neue Servicemagazin der Außenwirtschaft

Wien (OTS/PWK778) - Das neue serviceorientierte Magazin der Außenwirtschaft erscheint heute, Dienstag (12.11.2013), erstmals in modernem Design. Unterstützt von einem renommierten Blattmacher-Team des Industriemagazin Verlags, macht die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) mit dem neuen Magazin ab 2014 fünf Mal jährlich Lust auf das "Abenteuer" Export.

Schwerpunkt der ersten Ausgabe sind jene aufstrebenden Wirtschaftsnationen, die sich hinter dem Akronym BRICS verbergen. In der Coverstory erfährt der Leser, warum sich in den globalen Hoffnungsmärkten jene Versprechen, die noch vor wenigen Jahren mit BRICS verbunden wurden, doch recht unterschiedlich materialisiert haben. Nicht weniger spannend ist das Interview mit dem Investmentbanker und Bestsellerautor Ruchir Sharma ("Breakout Nations"). Er schildert, was man von "BRICS and Beyond" in Zukunft zu erwarten hat - und welche Fehler Exporteure und Investoren auf jeden Fall vermeiden sollten.

Neben interessanten Märkten, vielversprechenden Marktchancen und einem umfassenden Serviceangebot rückt das AUSSSENWIRTSCHAFT magazine auch erfolgreiche Unternehmen und Hidden Champions Österreichs ins Rampenlicht - in der Erstausgabe etwa die beeindruckenden Geschichten zweier Weltmarktführer aus Österreich. (BS)

