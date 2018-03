EANS-Adhoc: Vienna Insurance Group stärkt Präsenz in Polen - Akquisition des Lebensversicherers Skandia Polen

12.11.2013

Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) hat mit der zur Old Mutual Group gehörenden Skandia Retail Europe Holding GmbH eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der polnischen Lebensversicherungsgesellschaft Skandia Zycie TU S.A. (Skandia Polen) abgeschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Erwerb erfolgt vorbehaltlich der Genehmigungen der zuständigen Aufsichts- und Wettbewerbsbehörden.

Skandia Polen erzielte im ersten Halbjahr 2013 verrechnete Prämien von rund 45 Mio. Euro und lag damit auf dem 14. Marktrang am polnischen Lebensversicherungsmarkt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2012 betrug das Prämienvolumen der Gesellschaft rund 91 Mio. Euro. Skandia Polen ist seit 14 Jahren auf dem polnischen Markt aktiv und vertreibt ihre Produkte - vorwiegend fondsgebundene Lebensversicherungen - insbesondere durch Finanzintermediäre wie Banken, Versicherungsvermittler und Versicherungsplattformen. Zuletzt beschäftigte der Versicherer 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

VIG in Polen

Die Vienna Insurance Group ist in Polen mit drei Nicht-Lebensversicherungen -Benefia, Compensa und Interrisk - sowie drei Lebensversicherungen - Benefia Life, Compensa Life und Polisa Life - vertreten. Gemeinsam erwirtschafteten diese im ersten Halbjahr 2013 ein Prämienvolumen von rund 610 Mio. Euro und erreichten damit den dritten Rang auf dem Gesamtmarkt. Die VIG ist seit 1998 auf dem polnischen Markt aktiv und ist in den letzten Jahren durch kräftiges organisches Wachstum sowie strategische Zukäufe zu den Top-Versicherern des Landes geworden.

