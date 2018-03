WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Mol ereilt OMV-Schicksal - von Marijana Miljkovic

Ungarn bekommt die eigene Politik gegenüber Partnern zu spüren

Wien (OTS) - Ein Vertrauensverhältnis zugunsten des kroatischen Erdölunternehmens Ina konnten der ungarische Mineralölkonzern Mol und die kroatische Regierung nie so richtig aufbauen. Die Krise erreichte dieser Tage ihren Höhepunkt. Die Mol, der die Übernahme der Mehrheit an ihrer kroatischen Tochter Ina nie geglückt war, leitete den Verkauf ihres Anteils in die Wege. Mol und Ungarn bekamen in Kroatien jene Politik zu spüren, die sie in der Vergangenheit ihrem ehemaligen strategischen Partner angedeihen hatten lassen - der österreichischen OMV.

Die Gründe für das Ausbremsen der OMV vor vier Jahren in Ungarn und das Behindern der Mol durch die kroatische Regierung jetzt sind unterschiedlich. Während für den Rückzug der Österreicher aus Ungarn letztlich die EU-Kommission ausschlaggebend war, haben Kroatiens Gründe mehr Brisanz: Mol-Chef Zsolt Hernadi steht unter Verdacht, Kroatiens Ex-Premier Ivo Sanader bestochen zu haben, damit die Mol 2009 die Führung der Ina übernimmt, ohne die Aktienmehrheit zu haben. Das Misstrauen der Kroaten erfuhr mit der Verurteilung Sanaders eine Bestätigung.

Kroatien ignorierte aber, dass ein Konzern wie Ina, will er wirklich für die Energiestabilität der Region garantieren, professionelle Führung, Kontinuität und strategische Planung braucht. Das kann ein Staat wie Kroatien nicht gewährleisten, weil die politische Einflussnahme zu groß ist und ein Unternehmen Managerwechsel nach Proporz nicht verträgt. Eine Rolle in der Hilflosigkeit des Staates spielt auch die Öffentlichkeit, die das vermeintliche Industriejuwel Ina nicht hergeben will. Der öffentliche Druck führte zu einem ständigen Kräftemessen zwischen Mol und dem Staat, der die Weiterentwicklung verhinderte.

Wenn die Ungarn ihre Drohung wahr machen, bleibt Kroatien nicht viel übrig. Eine Wiederverstaatlichung kommt aufgrund der angespannten Finanzsituation nicht infrage, da auf Kroatien nur wenige Monate nach dem EU-Beitritt ein Defizitverfahren zukommt. Das Feld wird also einem Player außerhalb der EU überlassen werden müssen. Die EU, die sich gegen Energieabhängigkeit, vor allem von Russland, gewehrt hat, hat sich bisher nicht eingemischt. Das macht stutzig. Vielleicht hofft Brüssel, dass Ungarn und Kroatien doch Frieden schließen.

