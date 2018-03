Überreichung des Grossen Goldenen Ehrenzeichens an Botschafterin Heidi Tagliavini in Bern

Bern (OTS) - Am 11. November 2013 wurde Botschafterin a.D. Dr. Heidi Tagliavini in der Residenz des Österreichischen Botschafters in Bern, Jürgen Meindl, das Grosse Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich überreicht.

An der Ordensverleihung nahmen zahlreiche Persönlichkeiten darunter Bundeskanzlerin Casanova, Bundesrat a.D. Flavio Cotti, der ehem. öst. Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel, die ehemalige österreichische Außenministerin Dr. Ursula Plassnik, der ehem. Staatssekretär Franz Blankhart sowie die Botschafter von Russland und Georgien in der Schweiz teil.

Wolfgang Schüssel, würdigte in seiner Laudatio den gewichtigen Beitrag von Bot. Tagliavini als internationale "Krisendiplomatin" insbesondere im Kaukasus. Tagliavini war im Jahr 2000 Persönliche Beauftrage des österreichischen OSZE Vorsitzes und bemühte sich aktiv um vertrauensbildende Maßnahmen zwischen den Konfliktparteien sowie um humanitäre Anliegen. Sie leistete damit auch einen Beitrag zu den Zielsetzungen der österreichischen Außenpolitik in der Region. Ein aktivere Einbeziehung und Stärkung der Rolle von Frauen in Konfliktsituationen war ihr dabei immer auch zentrales Anliegen -auch dies ein wichtiges Anliegen der österreichischen Außenpolitik. Im Rahmen ihrer unterschiedlichen Tätigkeiten für die Vereinten Nationen (Leiterin der VN-Beobachtermission in Georgien von 2002 -2006), die OSZE (Persönliche Beauftragte des österreichischen OSZE-Vorsitzes für den Kaukasus, 2010 Leiterin der OSZE-Wahlbeobachtungsmission in der Ukraine) wie auch die Europäische Union (Ausarbeitung des Tagliavini-Berichts über den bewaffneten Konflikt in Georgien 2008) konnte sie sich enorme internationale und regionale Anerkennung verschaffen.

Seit ihrem Ausscheiden aus dem Schweizer Außenministerium ist Frau Bot. Tagliavini Mitglied des Kontrollorgans des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und damit verantwortlich für die Festlegung von Zielen und Strategien sowie die Budgetkontrolle des IKRK.

