NEWS stellt Anklage gegen Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch & Co online

Gesamtes Dokument der Korruptionsstaatsanwaltschaft auf www.news.at

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS stellt die Anklage der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den früheren Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler, den ehemaligen Kärntner Landeshauptmannstellvertreter Uwe Scheuch, den früheren Kärntner Finanzlandesrat Harald Dobernig, den früheren Nationalratsabgeordneten Stefan Petzer und die beiden Manager der Kärntner Landesgesellschaft LIG, Rene O. und Johann P., auf www.news.at zum Download online.

Neben den bisher bereits bekannten Fakten der Anklage zur BZÖ-Wahlkampfbroschüre und Wahlkampf-DVD aus dem Landtagswahlkampf 2009, erscheinen vor allem die Details der Anklage aufschlussreich. So verweist die Korruptionsstaatsanwaltschaft in ihrer Begründung auf die Vorstrafe des Angeklagten Uwe Scheuch. Scheuch war in der "part of the game" Affäre wegen Geschenkannahme durch Amtsträger zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Darauf sei nun "Bedacht zu nehmen", heißt es in der Anklageschrift.

Erheiterndes ergibt sich aus der Begründung der Staatsanwaltschaft. Zitat: "Der ausdrücklichen oder zumindest angedeuteten Behauptung der angeklagten Regierungsmitglieder, sie hätten vor lauter Stress im Wahlkampf - bzw. laut DI Scheuch aufgrund großer Müdigkeit - unhinterfragt und ohne Kenntnis des Zwecks für die Foto- und Filmaufnahmen posiert, gesprochen und genickt, kann mangels Lebensnähe (...) kein Glauben geschenkt werden. Dörfler, Scheuch und Dobernig sehen auf dem Film auch nicht müde aus."

Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagten haben seit der Zustellung Anfang November zwei Wochen Zeit, Einsprüche zu erheben. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.

