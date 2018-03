AKS/SJ: Elitegymnasien bedeuten bildungspolitisches Mittelalter!

Rote Jugendorganisationen lehnen AHS-Aufnahmeprüfungen ab - Nicht trennenden, sondern integrativen Schulsystemen gehört die Zukunft

Wien (OTS) - "Die ÖVP sollte sich endlich einmal ernsthaft am bildungspolitischen Diskurs beteiligen, statt sich ständig zu überlegen, wie man Kinder immer weiter selektiert", so Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich, zu kolportierten AHS-Aufnahmeprüfungen, und führt weiter aus: "Es gibt keine gerechte Aufnahmeprüfung. Ein Zettel Papier darf doch nicht über den weiteren Lebensweg von 9- bis 10-Jährigen entscheiden" Claudia Satler, Vorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen stößt der konservative Schrei nach Aufnahmeverfahren ebenfalls übel auf:

"Generell ist die sehr frühe Selektion in Österreich bildungspolitischer Stumpfsinn. Dass die ÖVP die Aussiebe jetzt sogar verschärfen und eine Eliteschiene im Bildungssystem installieren will, zeigt den mittelalterlich Zugang der Konservativen zum Schulsystem wieder einmal ganz deutlich"

"Wir wollen keine Auslese und keinen Ausschluss von Kindern und Jugendlichen, sondern ein alle einschließendes, alle förderndes Bildungssystem, in dem alle Kinder möglichst lange gemeinsam in einer Gemeinschaftsschule lernen und alle ihr Potential ausschöpfen können", geben Moitzi und Satler abschließend die Marschrute vor.

