DLA Piper berät bei Refinanzierung von niederösterreichischem Shoppingcenter

Wien (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat die UniCredit Bank Austria AG als Kreditgeber bei der 21 Millionen Euro Refinanzierung eines Fachmarktzentrums in Brunn am Gebirge beraten. Das unter dem Namen SC 17 bekannte Einkaufszentrum gegenüber der Shopping City Süd musste seine Verbindlichkeiten refinanzieren. Dies sollte über einen Kredit der UniCredit Bank Austria geschehen, welche die bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber einem anderen Bankhaus übernahm.

"Die Refinanzierung von Immobilien ist seit dem Ausbruch der Finanzkrise immer schwieriger geworden. Umso mehr freut es mich, dass wir die Refinanzierung des Shoppingcenter 17 erfolgreich begleiten konnten", sagt Dr. Christoph Urbanek, Partner in der Finanzierungs-Praxis bei DLA Piper Weiss-Tessbach, der die Transaktion gemeinsam mit Rechtsanwalt Mag. Lothar Farthofer federführend betreute. DLA Piper Weiss-Tessbach berät die UniCredit Bank Austria AG regelmäßig bei Immobilienfinanzierungsprojekten in Österreich und CEE.

Das SC 17 befindet sich an der Triester Straße, unmittelbar gegenüber der Shopping City Süd. Die vermietbare Fläche umfasst rund 12.000 m2, die an 14 Einzelhandelsmieter vermietet sind. Zu den größten Einzelmietern zählen u.a. Zielpunkt, Mega Zoo, KIK und PAGRO. Verwaltet wird das Shoppingcenter von der in Wien ansässigen Concordia Liegenschafts- und Vermietungsgesellschaft m.b.H.

