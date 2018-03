ÖAMTC: E-Vignette in Ungarn - Vorsicht beim Beleg

Rechtzeitige Überprüfung kann Strafe verhindern

Wien (OTS) - Derzeit stellt die ÖAMTC-Rechtsberatung eine Häufung von Anfragen und Beschwerden bezüglich der ungarischen E-Vignette fest. "Das Gros der Beanstandungen betrifft Strafen, die trotz vorschriftmäßigen Erwerbs einer E-Vignette verhängt werden", berichtet ÖAMTC-Touristikerin Maria Renner. Damit es bei der Fahrt nach Ungarn keine unliebsamen Überraschungen gibt, hat die Expertin die wichtigsten Punkte betreffend der Nutzung von ungarischen Autobahnen zusammengefasst.

"Erwirbt man die E-Vignette an einer Tankstelle oder Mautstation in Ungarn, ist besondere Vorsicht geboten", warnt die ÖAMTC-Touristikerin. "Beim Kauf der E-Vignette wird nämlich auch das Fahrzeugkennzeichen aufgenommen und gerade dabei passieren immer wieder Fehler." Oft stellt sich erst nach Erhalt einer Strafverfügung heraus, dass das Kennzeichen falsch erfasst wurde. Bußgeld und Gebühren betragen dann aber bereits über 80 Euro. "Die Richtigkeit des Kennzeichens ist deswegen so wichtig, da die Kontrolle elektronisch über einen Kennzeichenabgleich erfolgt", erläutert Renner.

Dabei kann dieser Umstand leicht verhindert werden. Der Käufer muss die Richtigkeit der Daten (Kennzeichen und Gültigkeitsdauer) nämlich mittels Unterschrift auf einem Beleg bestätigen. "Leider passiert es jedoch nur allzu oft, dass Autofahrer ihre Daten gar nicht oder nur flüchtig kontrollieren", berichtet Renner aus der Praxis. "Wer noch vor Unterschriftsleistung den Fehler bemerkt, kann diesen rasch und unentgeltlich beheben lassen. Sobald der Beleg jedoch unterschrieben wurde, fallen für jede Änderung Gebühren an." Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Fehler innerhalb von 60 Tagen korrigieren zu lassen. "Für die Korrektur fallen dann pro Tippfehler rund fünf Euro an", erklärt die ÖAMTC-Touristikerin. Liegt die Strafe bereits vor, muss Einspruch erhoben werden. Das Bußgeld fällt dann zwar weg, aber die administrativen Gebühren machen immer noch rund 37 Euro aus. "Voraussetzung für einen Einspruch ist jedoch, dass man den Beleg aufgehoben hat", sagt Renner.

Das Fazit der ÖAMTC-Expertin lautet daher: "Wer Strafe oder Zusatzgebühren vermeiden will, muss unbedingt vor der Unterschriftsleistung das am Beleg angeführte Kennzeichen sowie die Gültigkeitsdauer kontrollieren. Ebenso sollte dieser Beleg nach Ablauf der Gültigkeit noch ein Jahr aufgehoben werden."

