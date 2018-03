Becker: Österreicher zum Vizepräsidenten der Europäischen Senioren Union gewählt

ÖVP-EU-Abgeordneter im Führungsteam der Teilorganisation der Europäischen Volkspartei (EVP)

Brüssel, 11. November 2013 (ÖVP-PD) Heinz K. Becker, Sozial-und Seniorensprecher der ÖVP im EU-Parlament ist zum Vizepräsidenten der Europäischen Senioren Union (ESU) gewählt worden. Der EU-Abgeordnete, der gleichzeitig Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes ist, ist damit für die nächsten fünf Jahre im Führungsteam der ESU, einer Teilorganisation der Europäischen Volkspartei (EVP). Becker erhielt die meisten Stimmen aus den insgesamt 33 Seniorenorganisationen aus 24 Mitgliedsländern. ****

Im Namen der ÖVP-Europaabgeordneten gratuliert Delegationsleiter Othmar Karas: "Die Wahl von Heinz K. Becker ist Anerkennung seiner Arbeit auf europäischer Ebene und seines Einsatzes für die Generationengerechtigkeit. Gleichzeitig zeigt die Wahl die Kompetenz und Schlagkraft der ÖVP-Europaabgeordneten an strategischen Stellen in Brüssel. Ich gratuliere Heinz K. Becker und wünsche ihm für seine Arbeit für die Senioren auf EU-Ebene viel Erfolg", so der Parlamentsvizepräsident und Leiter der ÖVP-Europaparlamentarier.

Als neue Präsidentin der ESU wurde die Belgierin An Hermans gewählt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der ESU und folgt dem ehemaligen deutschen Staatssekretär Bernhard Worms nach.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz K. Becker MEP, Tel.: +32-2-284-5288,

heinzk.becker@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.köster@ep.europa.eu