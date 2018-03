AVISO: Ehrenzeichen für Dr. Sabina Kasslatter Mur

Kulturministerin Dr. Claudia Schmied zeichnet Dr. Sabina Kasslatter Mur mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich aus.

Wien (OTS/BMUKK) - Dr. Sabina Kasslatter Mur ist seit 15 Jahren Mitglied der Südtiroler Landesregierung. Sie ist ressortverantwortlich für deutschsprachige Bildung sowie für Kultur, Denkmalpflege und Museen.

In dieser Funktion hat sie sich stets für einen intensiven Austausch mit Österreich, besonders mit Wien und Tirol, eingesetzt. So förderte sie aus Mitteln des Landes Südtirol Austausch, Kooperationen, Publikationen, gemeinsame Veranstaltungen und Preise in den Bereichen Kunst, Kultur, Literatur, Bibliothekswesen, Musik und Journalismus.

Datum: Mittwoch, 13. November 2013

Zeit: 16 Uhr

Ort: Audienzsaal des BMUKK, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

