Atterbury/Chemson: Neuer Eigentümer OYAK ermöglicht weiteres Wachstum

Strategischer Käufer übernimmt Aktienpaket der Buy-Out Central Europe II

Arnoldstein/Wien (OTS) - Die Chemson Gruppe/Arnoldstein/Österreich, global führender Produzent von Polymer-Additiven für die Kunststoffindustrie, bekommt mit der türkischen OYAK Industry Group einen neuen Eigentümer. Die österreichische Beteiligungsgesellschaft Buy-Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG hat ihre Mehrheitsbeteiligung an der Chemson-Gruppe mit Wirkung vom 31. Oktober an OYAK abgegeben. OYAK ist eines der größten Industriekonglomerate der Türkei und mit seiner Tochtergesellschaft Akdeniz Kimya/Izmir/Türkei ebenfalls in der Produktion von Kunststoff-Additiven sowie deren Rohstoffen tätig. Durch den Zusammenschluss entsteht ein neues, rückwärtsintegriertes Unternehmen, das am Weltmarkt die klare Nummer Eins ist.

Käufer und Verkäufer haben über die Details des Kaufvertrages Stillschweigen vereinbart.

Florian Heiserer, Vorstand der Buy-Out Central Europe II: "Buy-Out hat sich stets als Eigentümer auf Zeit bei Chemson gesehen. Chemson hat unter unserer Führung in den vergangenen fünf Jahren eine neue Produktpalette bleifreier Additive erfolgreich am Markt eingeführt. Für die nächsten Schritte im globalen Wachstum ist nun ein neuer, finanzstarker und langfristig orientierter Eigentümer notwendig, den wir mit der OYAK Gruppe gefunden haben."

Chemson betreibt Standorte in sechs Ländern in Europa, Asien, Amerika und Australien. Das Headquarter der Chemson Gruppe ist Arnoldstein/Österreich. Chemson ist weltweiter Technologie- und Marktführer bei PVC-Additiven, die für die Produktion von Fensterprofilen, Rohren und Weich-PVC Produkten, wie Kabel, Bodenbeläge oder auch Dachfolien verwendet werden. Additive sind für die Produktion von PVC-Produkten entscheidend, da sie spezifische Produkteigenschaften wie Farbbeständigkeit, Schlagzähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit gewährleisten und die optimale Verarbeitbarkeit bei den Endprodukten ermöglichen. Chemson erzeugt rund 100.000 Tonnen dieser Additive pro Jahr.

Die Additive bestehen aus einer Vielzahl von Komponenten, die als Granulate, Tabletten und Pulver an den Kunden geliefert werden. Nach der Metallbasis (Hauptbestandteil) wird zwischen Calcium/Zink-basierten und bleibasierten Stabilisatoren unterschieden. Besonderes Know-how verfügt Chemson im Zukunftsbereich der metallfreien Additive (organische Systeme). Chemson ist weltweit marktführend bei der Umstellung auf umweltfreundlichere bleifreie Additive.

Buy-Out Central Europe II ist eine der größten österreichischen Beteiligungsgesellschaften und wurde im Jahr 2007 mit einem kommittierten Kapital von EUR 150 Mio. gegründet.

Buy-Out Central Europe II übernahm im Jahr 2008 92,2 Prozent des Aktienkapitals der Chemson Gruppe, den Rest hielten das Management der Gesellschaft und ein Co-Investor, die ihre Anteile ebenfalls verkauft haben.

Die OYAK Gruppe ist eines der größten Industriekonglomerate der Türkei. OYAK beschäftigt in seinen Service- und Industrieunternehmen im Automobil-, Stahl-, Zement- sowie im Energiesektor 35.000 Mitarbeiter.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Heiserer

Vorstand

Buy-Out Central Europe II Beteiligungs-Invest AG

Tel.: +43 1 585 14 00

office @ buy-out.at



Mick Stempel

Metrum Communications GmbH

Tel.: +43 1 504 69 87 - 385

m.stempel @ metrum.at