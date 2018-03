Basketball ist für uns die Weitergabe des Feuers

Der BC ZEPTER VIENNA will es in der Stadthalle B lodern lassen - sowohl mit einem begeisternden Spiel als auch mit einem feurigen Showprogramm.

Wien (OTS) - Die Europa-Premiere des BC Zepter Vienna soll im Spiel gegen den estnischen Champion Tartu Rock zum Sportfest werden. Dafür ist es gelungen, den zweifachen Romy-Preisträger und ORF-Legende Erich Götzinger zu gewinnen, der sich schon von der Champions League über die Eisflächen der Vienna Capitals bis zum Fußballnationalteam und "Drumherum" verdient gemacht hat. Geboten wird Infotainment pur mit interessanten VIP-Gästen, Dance-Performances, einem Gewinnspiel für die Hallenbesucher und den brennenden Trompeten der Gardemusik des österreichischen Bundesheeres.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist Wien jedenfalls wieder auf der europäischen Basketball-Bühne vertreten, und der BC Zepter Vienna will dieses Fest auch noch am 12.11. gegen BK Ventspils (LAT) und am 3.12. gegen die Södertälje Kings (SWE) mit Unterstützung der Basketball-Fans feiern.

Diese drei Basketballfeste sollte man sich als Basketballfan nicht entgehen lassen. Wir brauchen jeden Fan aus Wien und Umgebung, um die Chance auf den Einzug in die Top 16 der EuroChallenge zu wahren. Ideal ist das Paket für alle drei Heimspiele des BC Zepter Vienna in der EuroChallenge. Alle weiteren Infos finden sich auf unserer Website www.basketballclubvienna.at

Restkarten für das Spiel am Dienstag gibt es noch online auf www.wien-ticket.at bzw. an der Hallenkassa.

