Neue Café-Kapseln für Nespresso*-Maschinen in fünf feinen Sorten: Hofer präsentiert die exklusive Premium Café-Marke '100% Espresso'

Sattledt (OTS) - Café-Liebhaber aufgepasst! Mit der neuen Premium Café-Marke '100% Espresso' bietet Hofer seinen Kunden ab sofort dauerhaft Café-Kapseln, die für Nespresso*-Kapsel-Maschinen bestens geeignet sind. Die fünf köstlichen Sorten überzeugen nicht nur durch Geschmack und Qualität, sondern auch durch ihren unschlagbar günstigen Preis von 1,99 Euro pro 10er-Packung.

Der Genuss von Café hat in Österreich eine sehr lange Tradition -und das nicht nur in der Landeshauptstadt Wien, wo sich eine eigene Café-Haus-Kultur entwickelt hat. Café zählt heute neben Wasser zum Lieblingsgetränk der Österreicher. 85 Prozent genießen ihn täglich, und das in den verschiedensten Variationen. Erst in den letzten Jahren hat sich mit den Café-Kapsel-Systemen eine neue, einfache aber zugleich professionelle Form der Zubereitung etabliert, welche insbesondere für Liebhaber des typisch italienischen Espresso eine wahre Errungenschaft ist.

Mit den Café-Maschinen und -Kapseln der Marke "Martello" bietet Hofer seinen Kunden schon seit dem Jahr 2010 höchsten Café-Genuss für zuhause. Nun geht Hofer noch einen Schritt weiter und führt zusätzlich Nespresso*-kompatible Kapseln ein.

Café-Vielfalt in bester Qualität zum günstigsten Preis

Mit der neuen Premium Café-Marke '100% Espresso' spricht Hofer jene Café-Genießer an, die eine Maschine von Nespresso* bei sich zuhause haben. Denn die Kapseln eignen sich hervorragend für Nespresso*-Kapsel-Geräte. Die Kompatibilität wurde durch das unabhängige deutsche Prüfinstitut Hermes Hansecontrol ausführlich getestet und bestätigt. Das exklusive Sortiment von fünf Sorten gibt es ab sofort in allen Hofer-Filialen zum sensationellen Preis von 19,9 Cent pro Stück in der 10er-Packung.

"Wir legen großen Wert darauf, dass wir unseren Kunden bei Hofer alles für ihren täglichen Bedarf anbieten. Mit '100% Espresso' finden unsere Konsumenten nun auch Café-Kapseln, die für Maschinen der Marke Nespresso* geeignet sind. Und das zum unschlagbaren Preis", freuen sich die Generaldirektoren Günther Helm und Friedhelm Dold über das erweiterte Angebot.

Fünf köstliche Sorten für Café-Kenner

Ristretto, Supremo, Vivace, Aroma Lungo und Decaffeinato: '100% Espresso' überzeugt mit fünf verschiedenen Sorten, die sämtliche Wünsche an besten Geschmack und hohe Qualität erfüllen. Den beliebten Ristretto kennzeichnen ein vollmundiger, starker Körper und eine feine Säure sowie der langanhaltende Nachgeschmack von Schokolade. Ein kräftiger Körper umhüllt von feiner Crema charakterisiert den Supremo, der durch ein fruchtiges Bukett abgerundet wird. Der Vivace besticht durch seine besonderen Aromen, die ihm ein spezielles Röstverfahren verleiht. Eine ausgewogene Mischung aus weichem und dennoch intensivem Geschmack zeichnet den Aroma Lungo aus, der sich speziell für die große Tasse Café eignet. Und für den entkoffeinierten vollen Genuss sorgt die Sorte Decaffeinato, welche im Nachgeschmack mit Getreidenoten abklingt. Die Café-Kapseln der neuen Premium-Marke '100% Espresso' sind kompatibel zu allen Maschinen von 100% Espresso und auch zu Citiz, U, Maestria, Pixie, Lattissima, Cube und Essenza der Marke Nespresso*.

* Nespresso ist eine Marke von Société des Produits Nestlé S.A., die die Supremo-/Aroma Lungo-/Decaffeinato-/Ristretto-/Vivace-Kapseln weder hergestellt, noch unterstützt oder freigegeben hat.

Über Hofer

Hofer steht für Produkte mit höchster Qualität zu konstant günstigen Preisen. Mit 440 Filialen in Österreich und mehr als 7.000 motivierten Mitarbeitern konnte der beliebteste Lebensmittelhändler der Österreicher im Jahr 2012 erneut Umsatzzuwächse in allen Bereichen erzielen. Zur Hofer-Gruppe zählen auch ALDI Suisse, ALDI Ungarn und Hofer in Slowenien.

