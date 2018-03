RIMES im siebten Jahr in Folge als "bester Datenanbieter für die Käuferseite" ausgezeichnet

New York (ots/PRNewswire) - RIMES, der führende Anbieter von Managed-Data-Services für die Finanzdienstleistungsbranche, gab heute bekannt, auf den Buy-Side Technology Awards

2013 zum "Best Data

Provider to the Buy-Side" (besten Datenanbieter für die Käuferseite) gekürt worden zu sein. Dies ist das siebte Jahr in Folge, dass RIMES diesen prestigeträchtigen Award erhält. RIMES ist eins von nur zwei Unternehmen, das jedes Jahr seit Einrichtung der Awards 2007 kontinuierlich in einer bestimmten Kategorie gewonnen hat, was die branchenführende Produktentwicklung und die hohe Bedeutung seiner Lösungs-Suite für Unternehmen auf der Käuferseite belegt.

Alessandro Ferrari, SVP Global Marketing, RIMES Technologies, kommentiert: "Wir fühlen uns geehrt, erneut von der Jury für unsere fortdauernde Marktführerschaft und unsere erfindungsreiche Produktstrategie Anerkennung erhalten zu haben. Da für die Geschäftsführung auf Käuferseite und für andere Vermögenseigner Benchmark- und Referenzdaten und ihre Verwaltung mit jedem Jahr wichtiger werden, wollen wir den sich ständig entwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden voraus bleiben."

Mit einer Jurybesetzung

aus

führenden Beratern im Investment-Management und erfahrenen Redaktionsmitarbeitern wollen die Buy-Side Technology-Awards den bewährtesten und vielversprechendsten Technologien und Anbietern der Branche Anerkennung zollen. Die gesamte Bewertung erfolgt digital und aus der Ferne, wodurch für eine blinde Beurteilung gesorgt wird. Award-Webseite.



Die Teilnehmer der Kategorie "Best Data Provider to the Buy-Side" wurden hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Integration anderer Systeme, der Qualität der Datenbereitstellung und zusätzlicher funktioneller Dienste beurteilt. Mit einem ausgefeilten Qualitätskontrollprozess, der für Datenintegrität sorgt, der Verteilung von mehr als 500 Datenquellen von über 100 Datenpartnern über Verbindungen an eine erschöpfende Liste von Investment-Management-Plattformen und einer ständig wachsenden Palette wertschöpfender Dienstleistungen sicherten sich die Managed-Data-Services von RIMES erneut den vordersten Platz und damit den Award-Gewinn.

Informationen zu RIMES

RIMES Technologies Corporation wurde 1996 mit dem ausdrücklichen Ziel gegründet, die speziellen Datenbedürfnisse der Käuferseite zu erfüllen. Das Unternehmen war ein Pionier beim Anbieten von Managed-Data-Services unter Nutzung von Cloud-Technologie zur Bereitstellung speziell für den Kunden zusammengestellter Finanzdaten über das Internet. Die Bereitstellung von hochklassigen Daten, gestützt von einem herausragenden Service, bildet auch heute den Aktivitätsschwerpunkt von RIMES.

Der Erfolg von RIMES spiegelt einen besonderen, praxisorientierten Ansatz wider, der die richtige Technologie mit den besten Menschen kombiniert. Unsere Dienstleistungssuite wird von einem Team aus Fachleuten entworfen, geliefert und unterstützt, die aus dem Herzen der Branche rekrutiert wurden. Als globales Unternehmen bedient RIMES über 200 Einrichtungen in 36 Ländern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketing @ rimes.com

Rückfragen & Kontakt:

Tel: +44(0)207-743-6040