Coty Inc. verstärkt seine Präsenz in Südafrika und 13 weiteren afrikanischen Staaten durch erweiterte Betriebsstruktur

New York (ots/PRNewswire) - Das führende internationale Kosmetikunternehmen Coty Inc. hat eine neue hundertprozentige Tochtergesellschaft in Südafrika gegründet, die künftig das gesamte Südafrikageschäft des Unternehmens koordinieren, verwalten und vollständig übernehmen und zusätzlich seine geschäftlichen Aktivitäten in 13 weiteren afrikanischen Staaten abwickeln soll. Die erweiterte Betriebsstruktur stellt die neueste der wichtigen strategischen Maßnahmen dar, mit denen Coty seine Präsenz auf den maßgeblichen aufstrebenden Märkten verstärken möchte.

Mithilfe einer strategischen Vereinbarung, die Coty mit seinem langjährigen Partner Indigo Brands Proprietary Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von AVI Ltd., abgeschlossen hat, ist es dem Unternehmen gelungen, Indigo und weitere Tochtergesellschaften von AVI exklusiv als Hersteller, Vertriebspartner und Vermarkter für die Marken von Coty zu gewinnen. In den vergangenen 13 Jahren war Indigo der einzige Lizenznehmer für die Massenmarken von Coty in Südafrika.

Diese neue Vereinbarung gibt Coty die Möglichkeit, seine Geschäfte konsequent zu führen, sie ermöglicht ausreichend finanziellen Spielraum, um das Wachstum der Massenmarken von Coty zu fördern, und sie erlaubt es dem Kosmetikriesen, insgesamt in der Region präsenter zu sein.

"Diese erweiterte Betriebsvereinbarung erlaubt es uns, unser Wachstum in ganz Afrika voranzutreiben", erklärt Michele Scannavini, der CEO von Coty Inc. "Wir waren immer sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Indigo und freuen uns darauf, nun auch mit AVI zusammenzuarbeiten. Die 13 Jahre unserer erfolgreichen Zusammenarbeit sind ein gutes Zeichen für zukünftige Entwicklungen."

"Bei AVI freuen wir uns sehr darüber, dass die langfristige Partnerschaft mit Coty ein weiteres Mal verlängert worden ist. Wir gehen davon aus, dass die überarbeiteten Geschäftsbedingungen, die zwischen den Parteien vereinbart wurden, für das Markenportfolio von Coty sowohl in Südafrika als auch in der gesamten afrikanischen Region zu nachhaltigem Wachstum und Innovationen führen werden", meint AVI-CEO Simon Crutchley.

Informationen zu Coty Inc.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@491759d1Coty ist ein führendes internationales Kosmetikunternehmen, das im zum 30. Juni 2013 abgelaufenen Geschäftsjahr Nettoeinnahmen in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar erzielt hat. Das Unternehmen wurde 1904 in Paris gegründet und ist ausschließlich in der Schönheitspflege aktiv. Zum Produktsortiment von Coty gehören bekannte Düfte, dekorative Kosmetika sowie Haut- und Körperpflegeprodukte, die weltweit in über 130 Ländern und Regionen vertrieben werden. Das Sortiment von Coty beinhaltet internationale Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Informationen zu AVIde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1c09cdd4AVI ist ein führendes, in Südafrika beheimatetes Unternehmen, das Herstellermarken-Konsumerzeugnisse anbietet. Im zum 30. Juni 2013 abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte es Umsätze von über 9,2 Milliarden Rand. Im Zentrum der Geschäftstätigkeit von AVI steht der Aufbau großartiger Marken auf den Märkten für Lebensmittel, Mode und Körperpflege. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst mehr als 53 Marken, die in über 20 Ländern verkauft und vertrieben werden.

Web site: http://www.coty.com/

