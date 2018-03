AVISO - Diakonie PK: Niemand darf verloren gehen - Jugendliche ohne Zukunft?

Neue Regierung: Diakonie präsentiert "Adventkampagne" für Jugendliche, die Unterstützung brauchen.

Wien (OTS) - 30.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind auf Unterstützung der Jugendwohlfahrt angewiesen. Mehr als 8000 Jugendliche verlassen die Schule ohne Abschluss oder Ausbildung. -Der sichere Weg in lebenslange Armut! - Und die Situation für Jugendliche verschärft sich in Folge der Finanzkrise in ganz Europa.

Die Diakonie präsentiert 24 Projekte für ein neues soziales Regieren in Österreich. Unter anderem geht es darum, Kinderarmut, Schulabbruch und Hoffnungslosigkeit zu bekämpfen. Denn: Soziale Investitionen zahlen sich aus.

Und: ExpertInnen der Diakonie präsentieren Beispiele aus der Praxis und Vorschläge für gute Jugendsozialarbeit.

Wir laden ein zur Pressekonferenz: NIEMAND DARF VERLOREN GEHEN

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich

Claudia Röthy, Leiterin Stadtdiakonie Wien, Schulfrühstück zur Verbesserung von Bildungschancen und soziale Lernerfahrung.

Gerhard Eisschill, Leiter Jugend-Notschlafstelle Wáki, Diakonie Zentrum Spattstraße, Linz

Datum: 13.11.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Albert Schweitzer Haus Kapellenraum, 4. Stock

Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien



Url: www.diakonie.at



Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (+43) 1 409 80 01-14, mobil: 0664 3149395

roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at