UBM steigert von Jänner bis September 2013 Einkünfte und EBT

Wien (OTS) - UBM Realitätenentwicklung AG ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2013 solide gewachsen. Die Gesamteinkünfte stiegen um 24 Mio. Euro oder 17,8 % auf 158,7 Mio. Euro. Das konsolidierte Ergebnis der UBM-Gruppe verbesserte sich um 0,6 Mio. Euro oder 7,5 % auf 8,6 Mio. Euro. Die Immobilienverkäufe entwickelten sich plangemäß, der Wohnungsverkauf hingegen übertraf die Erwartungen. Sehr gute Absätze konnten in München (Albert Roßhaupter-Straße), Berlin (Inselstraße), Frankfurt(Riedberg), Salzburg (Sternbrauerei) und der Ferienwohnungsanlage im tschechischen Skigebiet Spindlermühle erzielt werden.

In Deutschland wurden im Oktober das Hotel angelo Munich Westpark samt Büroflächen und ein Bestandsobjekt in der Ötztaler Straße verkauft. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung bisher und der im 4. Quartal wirksam werdenden Immobilienverkäufe, wird UBM 2013 die bereits sehr guten Zahlen des Vorjahres übertreffen können. Da sich die Konjunktur erholt, die Investmentnachfrage weiter zunimmt und sich auch die Stimmung auf den wichtigen europäischen Immobilienmärkten verbessert, hat UBM bis Ende September die Investitionen von 36,2 auf 71,7 Mio. Euro gesteigert. Für 2013 sind 100 Mio. Euro budgetiert - doppelt so viel wie 2012.

UBM Realitätenentwicklung AG errichtet, vermietet und verkauft Wohnungen, Büros, Hotels und Gewerbeimmobilien in ganz Europa. Die 1873 gegründete Gesellschaft ist breit aufgestellt und verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Polen, Tschechien, Frankreich, Niederlanden, Rumänien, Russland, Schweiz, Slowakei, Bulgarien, Kroatien und Ungarn.

Das Traditionsunternehmen notiert seit seiner Gründung vor 140 Jahren an der Wiener Börse, Kernaktionäre sind seit 1912 die Baufirma Porr und seit 2007 die Immobiliengesellschaft CA Immo. Kaum ein Unternehmen in Europa kann auf eine so umfangreiche Historie zurückblicken, schon gar nicht in der Immobilienbranche. Die Geschäftsstrategie ist risikoavers und substanzorientiert - frei nach dem Motto Profit is an Opinion, Cash is a Fact.

