Einladung der Schulpartner zur PK "Qualität, Vielfalt, Leistung, Gerechtigkeit - Leitlinien für die zukünftige Bildungspolitik"

Wien (OTS) - SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen sind die BildungsexpertInnen der Praxis. Ihnen liegt ein qualitativ hochwertiges Schulwesen am Herzen. Daher erheben wir gemeinsam Forderungen an die KoalitionsverhandlerInnen und die künftige Schulpolitik.

Der Bundes-Schulgemeinschaftsausschuss (B-SGA) lädt zur Pressekonferenz, um seine Forderungen zu präsentieren.

Pressekonferenz: Qualität, Vielfalt, Leistung, Gerechtigkeit -

Leitlinien für die zukünftige Bildungspolitik



Am Podium:



Angi Groß, Bundesschulsprecherin

Ing. Theodor Saverschel, MBA, Präsident des Bundesverbandes der

Elternvereine an mittleren und höheren Schulen Österreichs

Mag. Dr. Eckehard Quin, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft in der GÖD

MMag. Jürgen Rainer, Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft in der GÖD



Wir würden uns sehr freuen, eine/n Vertreter/in Ihrer Redaktion bei

der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.



Der B-SGA vertritt rund 400.000 SchülerInnen, deren Eltern und

44.000 LehrerInnen.



Datum: 8.11.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Maschu Maschu

Neubaugasse 20 / Ecke Lindengasse 41, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Alexander Keil

Tel.: 0680 12 82 255



Paul Hollnagel

Tel.: 0680 141 1 142