Neue Herausforderung für den Global Marketing Director von Aston Martin / Markus Kramer kommt als Partner zu Brand Affairs

Zürich/London (ots) - Brand Affairs, die Experten für Kommunikation, Public Relations und Markenführung mit Sitz in Zürich und London, verstärkt sein Team durch den Zugang von Markus Kramer als Partner.

Nach fast vier Jahren als Global Marketing Director beim britischen Hersteller von Luxussportwagen Aston Martin wechselt Markus Kramer zu Brand Affairs. Er stellt sich damit bewusst einer neuen, unternehmerischen Herausforderung mit internationaler Dimension.

Als Experte für die Vermarktung und den Vertrieb von internationalen Luxusgütern bringt Markus Kramer eine breite Palette von Fähigkeiten in das Team von Brand Affairs ein, welches zurzeit zahlreiche internationale Unternehmen berät. Er tritt seine neue Funktion im November 2013 an.

Markus Kramer kommentierte seine neue Funktion mit den Worten:

"Ich freue mich, nun dem Team von Brand Affairs anzugehören. Bei Harley-Davidson und zuletzt bei Aston Martin konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln, und zwar nicht nur in der Vermarktung von Luxusgütern, sondern auch im Bereich der internationalen Vertriebs-und Verkaufsoptimierung, was sich meiner Meinung nach äusserst positiv auf unsere Klienten weltweit auswirken wird."

Der MBA-Absolvent der University of Oxford weiter: "Der Entwicklung und Expansion von Unternehmen, Marken und ihrer zugrundeliegenden Strukturen gilt meine Leidenschaft. Ich freue mich, mein Know-how und meine Erfahrung auf praktische Art und Weise zu teilen und so Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Marken zu stärken sowie ihre Marketing- und Vertriebsstrategie effizienter und wirkungsvoller zu gestalten. Ich habe in diesen Bereichen eine erhebliche Nachfrage festgestellt, insbesondere bei Unternehmen mit Wachstumsambitionen im In- und Ausland."

Markus Kramer ist ein anerkannter Vordenker in der schnelllebigen Welt des modernen Marketings (www.markuskramer.net) und wird weiterhin regelmässig in führenden Business Schools und auf Konferenzen Vorträge halten.

www.brandaffairs.com

