Minopolis: Danube Flats GmbH überrascht über Vorgehen

Mietverhältnis wurde von Minopolis einseitig beendet; Danube Flats GmbH bis zuletzt gesprächsbereit

Wien (OTS) - Die Danube Flats GmbH, Eigentümerin und Vermieterin der Liegenschaft am Standort Reichsbrücke, hält zur Aussendung der Kinderstadt Minopolis vom 5. November wie folgt fest: Seit Jahren bestehen Mietrückstände von Minopolis in sechsstelliger Höhe - dies obwohl die Danube Flats GmbH der Kinderstadt Minopolis mehrfach entgegengekommen ist und vielfältige Signale setzte, damit der Betrieb von Minopolis am Standort Reichsbrücke bis Juni 2014 erhalten werden kann. So wurde die Jahresmiete für die Kinderstadt im Jahr 2011 auf ein Drittel des ursprünglichen Betrages reduziert; Zahlungsfristen wurden mehrfach verlängert. Für eine Verlängerung des Bestandsvertrags bis zum 30.6.2014 wurde seitens der Danube Flats GmbH nun eine Bankgarantie zur Abdeckung für künftige Betriebskosten erbeten. Selbst wenn diese nicht erfolgt wäre, bestand seitens der Danube Flats GmbH aber weiterhin Gesprächsbereitschaft. Dieses Angebot sei von Minopolis aber nicht mehr wahrgenommen worden.

Dazu Wolfdieter Jarisch, Geschäftsführer der Danube Flats GmbH:

"Wir haben immer Gesprächsbereitschaft signalisiert, trotz offener Außenstände, die Minopolis auch bei anderen Geschäftspartnern hat. Minopolis zeigt aus uns nicht bekannten Gründen offensichtlich kein Interesse an der Verlängerung des Mietvertrags."

Rückfragen & Kontakt:

Florian Faber & Tobias Leitner

Alphaaffairs

Tel: 01-90440-2054

florian.faber @ alphaaffairs.at