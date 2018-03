Empfehlungen des ORF-Publikumsrats

Wien (OTS) - Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung vom Mittwoch, dem 6. November 2013, unter dem Vorsitz von Mag. Hans Preinfalk, folgende Empfehlungen beschlossen:

1) Keine Empfehlung des Publikumsrats für das Jahressendeschema 2014

Die Stellungnahme des Publikumsrats zu den Schemaanträgen der Geschäftsführung für das Jahr 2014 erfolgt unter anderen Rahmenbedingungen als sonst. Der ORF wird gezwungen, sich von den Wünschen und Bedürfnissen seines Publikums zu entfernen. Das ist schlecht für das Publikum, den ORF und in der Folge auch für das ganze Land.

Der Publikumsrat kann daher den Beschluss der vorgelegten Sendeschemata und Programmaufträge im Interesse des Publikums nicht empfehlen. Sie bilden den Rahmen für eine einschneidende Reduzierung des Programmangebots, die in diesem Ausmaß in der Geschichte des ORF ohne Beispiel ist.

Der Publikumsrat anerkennt ausdrücklich das Bemühen und das Geschick der mit Programmfragen befassten Mitglieder der Geschäftsführung und aller in der Programmentwicklung tätigen Mitarbeiter des ORF, in einer von außen verursachten, schwierigen finanziellen Situation die Programme attraktiv und an den Bedürfnissen und Wünschen des Publikums orientiert zu halten.

Die aus finanziellen Gründen notwendigen Einschnitte sind aber so gravierend, dass der Publikumsrat im Interesse des Publikums dazu nicht schweigen kann. Er sieht vor allem in der Kürzung eigenproduzierter Sendungen, sowohl höchst anspruchsvoller Nischenprogramme als auch populärer Fernsehereignisse, eine schon mittelfristig wirksame, grundsätzliche Gefährdung der letzten eigenständigen österreichischen Stimme im immer vielfältiger werdenden Konzert der elektronischen Programmangebote.

Die vielen entfallenden Gemeinschaftsproduktionen mit österreichischen Filmproduzenten - sei es bei Spielfilmen oder Dokumentationen - werden die zuletzt so erfolgreiche österreichische Filmwirtschaft nachhaltig schädigen.

Der Publikumsrat fordert erneut die im Parlament vertretenen Parteien auf, dem ORF nicht weiter die Refundierung der aus der Gebührenbefreiung entfallenden Mittel zu verweigern.

2) Kinderprogramm

Der Publikumsrat empfiehlt, die geplanten Kürzungen im Kinderprogramm nicht zu realisieren und die Platzierung der Kindersendungen auf Basis der Erkenntnisse der Publikumsratsstudie über die Erwartungen und Ansprüche an das Kinderprogramm des ORF zu überdenken.

3) ORF SPORT +

Der Publikumsrat stimmt den vorgeschlagenen Schemaänderungen für SPORT + nicht zu. Sie bedeuten eine faktische Einstellung des Spartensenders. Der Publikumsrat anerkennt ausdrücklich die Bemühungen der Sportredaktion des ORF-Fernsehens, mit geringen Mitteln einen lebendigen, dem Verbands-, Breiten-, Gesundheits- und Schulsport gewidmeten Sender zu betreiben. Das bisherige Programm hat auch bemerkenswerte Publikumserfolge erzielt. Der weitgehende Entzug der Mittel wegen der dem ORF verweigerten Refundierung ihm zustehender Teilnehmerbeiträge macht es offensichtlich unmöglich, noch ein sinnvolles Sport-Spartenprogramm zu produzieren. Die Folgen für das Sportleben in Österreich abseits der Eventsportarten werden erheblich sein. Der Publikumsrat fordert erneut die volle Refundierung der dem ORF durch die Gebührenbefreiung entzogenen Mittel, um ihn dadurch in die Lage zu versetzen, den Programmauftrag für einen Sport-Spartensender auch voll und im Interesse des Publikums und der vielen Sportvereine in Österreich erfüllen zu können.

4) ORF III

Der Erfolg des Kultur- und Informationskanals des ORF, sowohl was die relative Reichweite als auch die Zustimmung des Publikums betrifft, ist in Europa ohne Beispiel. Eine Kürzung des ohnehin schon knappen Budgets kann diese positive Entwicklung gefährden und trifft die Interessen von Hundertausenden Österreicherinnen und Österreichern, die an Kultur und Information interessiert sind und sich bei ORF III gut aufgehoben fühlen.

Der Entzug von dem ORF zustehenden Mitteln durch die Einstellung der Refundierung der Kosten der Gebührenbefreiung bedroht auch die erfolgreichste mediale Kulturinnovation der letzten Jahrzehnte in Österreich. Auch wenn die Schemaänderungen bei ORF III nicht in direktem Zusammenhang mit den Budgetkürzungen von rd. 1,5 Millionen Euro stehen, kann aus diesem Grunde ein Beschluss nicht empfohlen werden.

