Sex-Mail-Affäre im Team Stronach - jetzt spricht die Politiker-Gattin

"Mein Mann stellt mich als billiges Politiker-Flittchen dar"

Wien (OTS) - Gerhard Köfer, Kärntner Landesrat des Teams Stronach, und Cornelia Schalli, Ehefrau von Stronachs Kärntner Ex-Landesparteichef Siegfried Schalli - seit Tagen erregt der erotische E-Mail-Verkehr zwischen dem hochrangigen Volksvertreter und der Politiker-Gattin das Klagenfurter Landhaus. Im Interview mit NEWS nimmt Cornelia Schalli nun erstmals zur Affäre Stellung: "Ich hatte nie eine sexuelle Beziehung zu Köfer." Die E-Mails bezeichnet Schalli als "reines Phantasiespiel und reines Kopfkino". Und: "Herr Köfer ist mir mit viel Charme begegnet, das hat mir gut getan."

Cornelia Schalli in der am Donnerstag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins: "Zum Zeitpunkt von Köfers Schmeicheleien existierte unsere Ehe nur noch auf dem Papier. Bereits im Dezember des Vorjahres war ich nämlich psychisch so am Ende, dass ich für vier Wochen in Spitalsbehandlung musste." Und: "Ich wurde von meinem Mann schon seit mehr als zehn Jahren sehr schlecht behandelt. Er sah mich als sein Spielzeug, sein Eigentum."

Wie die Erotik-Mails zwischen ihr und Köfer an die Öffentlichkeit gelangten, kann sich Cornelia Schalli nicht erklären. "Ich weiß nur, dass sie mein Mann verwendete, um mich als billiges Politiker-Flittchen darzustellen."

Einmal, so Cornelia Schalli, habe sie Gerhard Köfer für 15 Minuten daheim besucht: "Er wollte wissen, ob mein Mann gegen ihn ein Komplott schmiedet." Und: "Tatsächlich erwähnte mein Mann einmal, dass er etwas in der Hand hätte, mit dem er Köfer schaden könnte, wenn er es Frank Stronach zeigt."

Rückfragen & Kontakt:

Sekretariat NEWS

Chefredaktion

Tel.: (01) 213 12 DW 1103