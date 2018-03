NEWS: Baufirma PORR in Kroatien in Hypo-Skandal verwickelt

Laut SOKO Hypo soll Kärntner Bank mit fingierten Rechnungen um bis zu 2,75 Millionen Euro geschädigt worden sein.

Wien (OTS) - Bei den Ermittlungen rund um die Kärntner Hypo Alpe Adria hat sich ein neuer, schwerer Verdacht ergeben. Wie das Nachrichtenmagazin NEWS in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, vermutet die SOKO Hypo, die kroatische Enkelgesellschaft des heimischen Baukonzerns PORR könnte mitgeholfen haben, beim Hotelprojekt Miramare in der kroatischen Küstenstadt Crikvenica Geld aus der Bank zu ziehen.

"Im Zuge der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass die Vertreter der Kreditnehmerin (...) unter Beihilfe der Baufirma PORR Hrvatska d.o.o. die kreditgewährende Bank durch betrügerische Handlungen um etwa 2.750.000 Euro geschädigt haben", heißt es im SOKO-Abschlussbericht vom 30. Juli 2013. Die Rede ist von "fingierten Rechnungen". Ins Auge sticht den Ermittlern etwa eine 510.000 Euro teure Energiestudie aus dem Jahr 2006, die über ihrem Wert verrechnet worden sein soll. Damit sollen vorzeitige Kreditauszahlungen erreicht worden sein. Involviert war laut Verdachtslage auch die damalige VA TECH ELIN EBG. Mit dem Geld sollen die Projektbetreiber gegenüber der Hypo Eigenmittel vorgetäuscht haben.

Die SOKO Hypo plant hierzu einen weiteren, separaten Abschlussbericht. PORR sowie die heutige ELIN GmbH & Co KG betonen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten und an einer raschen Aufklärung interessiert zu sein. Die Firmen verweisen auf tiefgreifende Änderungen in ihren jeweiligen Strukturen in den vergangenen Jahren. Seitens der damaligen Projektbetreiber werden alle Vorwürfe zurückgewiesen.

