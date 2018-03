PepsiCos Chipsmarke Doritos ruft Konsumenten weltweit auf, einen eigenen Werbespot zu drehen, und damit eine Million U.S. Dollar zu gewinnen

(PRN) - de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@f27a155 -- Aufstrebende Werbefilmer können bis 24. November ihre selbstgedrehten Doritos Werbespots auf www.doritos.com einreichen.

Plano, Texas (ots/PRNewswire) - PepsiCos Chipsmarke Doritos ruft zum "Crash the Super Bowl"-Wettbewerb auf. Erwachsene aus allen Ländern, in denen Doritos Tortillachips verkauft werden, können bis zum 24. November ihre gewagtesten Werbeideen für Doritos in einem selbstgedrehten Werbespot umsetzen und damit eine Million U.S. Dollar gewinnen. Während des Super Bowl XL VIII präsentieren zwei glückliche Gewinner ihre Werbespots einem internationalen Millionenpublikum. Außerdem können sie mit den Marvel Studios am Set von "Marvel's The Avengers: Age of Ultron", der mit Spannung erwarteten Fortsetzung des Blockbusters "Marvel's The Avengers", zusammenarbeiten. "Marvel´s The Avengers" steht weltweit auf dem dritten Platz der umsatzstärksten Filme aller Zeiten. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs gewinnt der Schöpfer des Werbespots, der die meisten Fan-Stimmen erhält, eine Million U.S. Dollar. Fans müssen ihre Werbefilme auf www.doritos.com vor dem offiziellen Einsendeschluss am 24.November um 23:59:59 Uhr CT (Central Time - US-Zeit) einreichen.

Die Wettbewerbswebsite - www.doritos.com -enthält ein "Creator's Tool Kit" mit Doritos Logos, Produktfotos, Musik und Animationen, das Teilnehmer downloaden und nutzen können. Zum ersten Mal stellt die Marke Doritos ihren Fans bisher unveröffentlichte Lieder von Nachwuchskünstlern bereit, die die Fans für die Werbespots verwenden können.

Nach dem Einsendeschluss wählt eine Expertenjury, bestehend aus Vertretern von Doritos, Werbeprofis und dem legendären Stan Lee von Pow! Enterntainment - Ehrenvorsitzender von Marvel Entertainment, LCC und Co-Schöpfer von Superhelden wie Iron Man(TM), Spider-Man(TM) und anderen - fünf Finalisten-Spots aus. Dann sind Fans aus aller Welt eingeladen, über den besten Werbefilm abzustimmen. Schließlich werden zwei Spots während der Super Bowl-Übertragung ausgestrahlt - einer wird durch die Fan-Votes gewählt, der andere von der Marke Doritos selbst. Die Schöpfer beider Werbefilme können am Set von "Marvel's The Avengers: Age of Ultron" arbeiten und der Gestalter des Spots mit den meisten Stimmen erhält zusätzlich eine Million U.S. Dollar. Der Zweitplatzierte gewinnt 50.000 U.S. Dollar.

Jeder der fünf "Crash the Super Bowl"-Finalisten wird nach East Rutherford, N. J. eingeladen, um den Super Bowl XL VIII zu besuchen. Von einer privaten Luxussuite aus verfolgen sie neben dem Spiel, welche der fünf Finalisten-Spots ausgestrahlt werden. Die drei Finalisten, deren Werbefilme nicht gesendet werden, erhalten jeweils 25.000 U.S. Dollar. Der US-Fernsehsender FOX überträgt den Super Bowl XL VIII live am Sonntag, den 2. Februar 2014. In Deutschland überträgt SAT. 1 die Veranstaltung.

Als eine der führenden Snackmarken der Welt ist Doritos in 46 Ländern und sechs Kontinenten vertreten. Mit Geschmacksrichtungen von Nacho Cheese und Cool Ranch bis hin zu Sweet Chili Pepper und Tangy Cheese bietet das weltweite Doritos Portfolio momentan mehr als 70 einzigartige Variationen.

PepsiCos Beziehung mit der NFL ist eine der längsten und erfolgreichsten unter den Sport-Förderungen der Firma. PepsiCo will diese Verbindung zur NFL nutzen, um während der gesamten Saison mit Konsumenten zu kommunizieren und diese mit Aktionen rund um die größten Lebenssmittel- und Getränkemarken, wie zum Beispiel Pepsi, Tostitos, Qaker, Doritos und Gatorade, zu erreichen.

Über Marvel Entertainmentde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@72d0db38 Marvel Entertainment, LLC, eine eigenständige Tochtergesellschaft der Walt Disney Company, ist eines der weltbekanntesten Unterhaltungsunternehmen. Das Unternehmen basiert auf einer Sammlung von über 8.000 Charakteren, welche bereits seit 70 Jahren in einer Vielzahl von Medien bestehen. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.marvel.com [http://www.marvel.com/].

Über Doritosde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6de8746b Doritos ist eine der führenden Marken von PepsiCo's globalen Snack Portfolio. Um mehr über die Marke Doritos zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website:

www.doritos.com.

Über PepsiCode.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3833552c PepsiCo bietet die weltweit größte Produktpalette von Nahrungsmittel- und Getränkemarken mit Nettoeinnahmen von mehr als 65 Milliarden US-Dollar. Sie umfasst 22 verschiedene Produktlinien, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde USDollar im Verkauf generieren. In den wichtigsten Geschäftsbereichen, zu denen unter anderem die Marken Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay und Pepsi-Cola gehören, stellt PepsiCo hunderte wertvolle und schmackhafte Nahrungsmittel und Getränke her. Die Mitarbeiter von PepsiCo sind durch das einzigartige Versprechen geeint, sich für ein nachhaltiges Wachstum und eine gesündere Zukunft für die Erde und seine Bewohner einzusetzen, was gleichzeitig eine erfolgreichere Zukunft für PepsiCo bedeutet. PepsiCo nennt dieses Versprechen "Performance with Purpose" (Erfolg mit Verantwortung). Als internationales Nahrungsmittel- und Getränkeunternehmen bietet PepsiCo weiterhin ein breites Portfolio an leckeren Nahrungsmitteln und Getränken an. PepsiCo sucht nach innovativen Wegen um einerseits Energie, Wasser- und Verpackungsverbrauch zu reduzieren, anderseits seinen Mitarbeitern immer ein optimales Arbeitsumfeld bereitzustellen. Außerdem bekennt PepsiCo sich zu den Regionen, in denen das Unternehmen arbeitet, und respektiert, unterstützt und fördert auch finanziell deren Strukturen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com, http://www.pepsico.de und www.facebook.com/pepsi.de.

