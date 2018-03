ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von den "Barclays ATP World Tour Finals" und der Euro Ice Hockey Challenge

Am 7. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 7. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den "Barclays ATP World Tour Finals" in London um 13.00 (Doppel-Vorrunde), 15.00 (Einzel-Vorrunde) und 21.00 Uhr (Einzel-Vorrunde) und vom Euro Ice Hockey Challenge-Match Frankreich - Österreich um 18.15 Uhr, das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 17.45 Uhr, ein "Sport-Bild" mit Handball, Volleyball, Eishockey, Fußball, Tischtennis und Radsport um 17.15 Uhr sowie die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi um 11.15 Uhr.

Für die "Barclays ATP World Tour Finals" in London qualifizierten sich die besten acht Einzelspieler und die besten acht Doppelteams der Saison. Im Doppel ist auch Österreich vertreten: Alexander Peya schlägt mit seinem brasilianischen Partner Bruno Soares in London auf. Kommentator ist Andreas Du-Rieux, Kokommentator Stefan Koubek.

Handball steht im Mittelpunkt des Schulsport-Magazins "Schule bewegt" mit Mirna Jukic am 7. November. Das Sportgymnasium Dornbirn, im dem der Handballsport eine wichtige Rolle einnimmt, stellt sich selbst vor. Bei der Fivers Kids Olympiade waren mehr als 700 Volksschulkinder aus dem Wiener "Handball-Bezirk" Margareten mit großem Eifer dabei. Weiters berichtet "Schule bewegt" über den Schulsporttag in der Steiermark, über die österreichischen Meisterschaften im Pony-Dressurreiten und über den Nestlé Schullauf in Wien.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Die "Euro Ice Hockey Challenge" in der Olympiaworld Innsbruck ist für die österreichische Nationalmannschaft die vorletzte Vorbereitungsphase für die Olympischen Winterspiele. In die erweiterte Kaderliste für die Länderspiele gegen A-Nation Frankreich (7. November), Olympia-Teilnehmer Slowenien (8. November) und WM-Veranstalter Weißrussland (9. November) hat Teamchef Manny Viveiros 42 Spieler aufgenommen. Alle bis auf die NHL-Legionäre sollten einsatzbereit sein. Andreas Nödl wird erstmals seit 2009 wieder für Österreich spielen. Zum ersten Mal für Österreich spielberechtigt ist Brian Lebler, dessen Vater Edward 111 Einsätze mit 120 Scorerpunkten für die Nationalmannschaft hatte.

Kommentator ist Michael Berger. Für den Kokommentar und Analysen sorgt der ehemalige österreichische Teamspieler Peter Znenahlik. Moderator ist Boris Kastner-Jirka. Regie führt Werner Mitterer.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 6. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

