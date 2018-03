Grüne Wien rufen zu Gedenkveranstaltungen zu 75 Jahre Novemberpogrom auf

Wien (OTS) - Die Grünen Wien unterstützen Gedenkveranstaltungen am kommenden Wochenende anlässlich 75 Jahre Novemberpogrome. Die Nacht vom 9. zum 10. November 1938 war kein Randphänomen der Geschichte des Dritten Reiches, sondern ein Geschehen, dem zentrale Bedeutung zukommt: In Wien brannten 42 Synagogen und jüdische Bethäuser, zahllose jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden geplündert, zerstört und beschlagnahmt. 6547 Juden wurden festgenommen und 3700 davon in das Konzentrationslager Dachau verschickt. Die sogenannte "Reichskristallnacht" war eine Hauptstation auf dem Weg der verbrecherischen nationalsozialistischen Judenpolitik zum Völkermord. In den folgenden Jahren 1939-1942 wurden zehntausende österreichische Juden vom ehemaligen Aspangbahnhof in Vernichtungslager deportiert und kehrten nicht mehr zurück. Zahlreiche Organsiationen und auch die Grünen gedenken der Novemberpogrome.

Nie wieder Faschismus! Mahnwache und Kundgebung am

Samstag, 9. November 2013, 19:00 Uhr

Gedenkstein vor dem ehemaligen Aspangbahnhof, Platz der Opfer der Deportation (bei Ecke A.-Blamauerg./Aspangstr.), 1030 Wien

Zur Kundgebung rufen auf: Abg. z. LT Madeleine Petrovic; Abg. z. NR aD Karl Öllinger, Stv. BV Eva Lachkovics - Die Grünen Landstraße, Niki Kunrath - Die Grünen Wien und viele andere mehr.

Grüne Ottakring: Kettenreaktion - flüchtiges Raum-Klang-Mahnmal aus Steinen mit Konzert und Lesung

Sonntag, 10. November, 14.00 - 16.30 Uhr, ehem. Synagoge Huberg. 8, 1160 Wien

Programm:

+ Zusammenkunft vor der Erinnerungstafel für die ehemalige Synagoge in der Huberg. 8

+ Willkommensworte, Text von Frederic Morton

+ "Prozession" mit Musik zum Yppenplatz (Höhe Payerg. 14) + Gedenkminute

+ 400 auf dem Yppenplatz aufgestellte Steine stehen für 4.000 geflohene, verschleppte oder ermordete jüdische BürgerInnen aus Ottakring. In einer Kettenreaktion werden diese im Rahmen der Veranstaltung zu Fall gebracht und weisen im Domino-Effekt zum Veranstaltungsort in der Thelemangasse. Konzept & Regie: Kari Rakkola Konzert und Lesung von Texten ehemaliger jüdischer BewohnerInnen im mo.e, (Thelemang. 4)

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat

Tel.: (+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at