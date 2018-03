AVISO 13.11: Spatenstich für den Bildungscampus in aspern Seestadt

Am Mittwoch, 13. November 2013, nehmen Stadtrat Christian Oxonitsch und Bezirksvorsteher Norbert Scheed den Spatenstich für den Bildungscampus der Seestadt vor

Wien (OTS) - Die Seestadt Wien ist eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas und schafft neuen Lebens- und Wohnraum für rund 20.000 Menschen. Damit die künftigen SeestädterInnen schnellstmöglich in einem in sich funktionierenden Quartier leben können, errichtet hier die Bundesimmobiliengesellschaft bereits in den kommenden Jahren einen Bildungscampus. Schon in den nächsten 18 Monaten entsteht der erste Teil des Campus für rund 800 Kindergartenkinder und VolkschülerInnen. Bis zum Sommer 2016 soll der zweite Teil für die Zehn- bis Achtzehnjährigen fertig gestellt werden. Insgesamt werden hier ca. 1.900 Kinder und Jugendliche Platz finden.

Zeit: Mittwoch, 13. November 2013 Wann: Programm von 14.00 - 15.00 Uhr Ort: 22., aspern Seestadt, Baufeld D18, nahe U2-Station "Seestadt", südlich der alten Rollbahn

Erreichbarkeit

Seit 5. Oktober 2013 verbindet die U2 die Seestadt mit der Wiener City in weniger als 30 Minuten. Zudem können die Menschen im Bezirk sechs Linienbusse (88A+88B, 89A, 95A, 99A+99B) oder die Straßenbahnlinie 26 bis zur Station Hausfeldstraße nutzen, um in die Seestadt zugelangen. Die neue U2-Endstelle "Seestadt" ist via 88A und 88B von Eßling aus gut erreichbar.

Aufgrund des umfassenden Baustellenbetriebs wurde eine Kurzparkzone in den schon öffentlichen Straßen eingerichtet: Diese gilt in der Christine-Touaillon-Straße rund um das Technologiezentrum aspern IQ (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr). Vorsicht: Der größte Teil des Areals ist als Baustelle ausgewiesen. Die Zufahrt auf den Bauplatz D18 ist über die Baustraße während der Spatenstichfeier möglich. Streckenposten helfen bei der Orientierung. (Schluss)

