VCÖ-Studie: Verkehrsverlagerung ist Konjunkturspritze und Jobmotor

VCÖ für umfassende Ökosteuerreform und dichteres Öffi-Netz

Wien (OTS/VCÖ) - Im Kampf gegen die wachsende Arbeitslosigkeit kann umweltfreundlicher Verkehr viel stärker beitragen als bisher angenommen, wie eine heute präsentierte VCÖ-Studie zeigt. In Österreich sichert energieeffiziente Mobilität rund 200.000 Arbeitsplätze. Der städtische Öffentliche Verkehr oder der Ausbau des Schienennetzes schaffen pro Milliarde Euro um rund zwei Drittel mehr Jobs als der Autobahnbau.

"Wir haben heute die Freiheit, zwischen mehreren Verkehrsmitteln zu wählen, um mobil sein zu können. Immer mehr Menschen nutzen diese Freiheit und sind vielfältig mobil. Sie fahren auch mit dem Fahrrad, mit Öffis in der Stadt oder für längere Strecken mit der Bahn. Das sich ändernde Mobilitätsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher bringt einen mehrfachen Nutzen: Es wird die Umwelt geschont, die Luftqualität verbessert, klimafreundliche Mobilität ist für die Bevölkerung kostengünstiger als Autofahren und was bisher wenig bekannt war, die Verkehrsverlagerung auf klimafreundliche Mobilität schafft viele neue Arbeitsplätze und kurbelt die Wirtschaft an", fasst VCÖ-Experte Mag. Markus Gansterer die Ergebnisse der neuen VCÖ-Publikation "Wirtschaft beleben durch nachhaltige Mobilität" zusammen.

In Summe werden in Österreich rund 200.000 Arbeitsplätze durch den Öffentlichen Verkehr, Fahrradwirtschaft, Carsharing und Telematik gesichert. Die Inlandnachfrage im Öffentlichen Verkehr und im Bahngüterverkehr erzeugt zumindest vier Prozent des Brutto-Inland-Produkts, das sind zwölf Milliarden Euro. Der Fahrradsektor schafft eine Wertschöpfung von rund einer Milliarde Euro. Der Bau von Radwegen oder Fußgängerzonen hat eine um rund 50 Prozent höhere Beschäftigungswirkung als der Autobahnbau. Das sich ändernde Mobilitätsverhalten hat noch einen weiteren ökonomischen Vorteil: Pkw verursachen pro 1.000 Personenkilometer etwa acht Mal so hohe externe Kosten wie die Bahn.

Der VCÖ spricht sich für eine umfassende Ökosteuerreform aus, um die Effizienz des Verkehrs zu erhöhen. Laut OECD hat Österreich hohe Steuern auf Arbeit und niedrige Steuern auf Energie- und Ressourcenverbrauch. Kostenloser Download der VCÖ-Publikation unter www.vcoe.at möglich.

Rückfragen & Kontakt:

VCÖ-Kommunikation, Mag. Christian Gratzer

Tel: (01) 8932697, (0699)18932695