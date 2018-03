Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 8.11.: "Aufbruchsstimmung und Frust in Griechenland"

Wien (OTS) - Griechenland ist nun schon das sechste Jahr in der Wirtschaftskrise. Wie griechische Unternehmer und der Rest der Bevölkerung damit umgehen, das hat sich Paul Schiefer für "Saldo" in Griechenland angesehen - zu hören am Freitag, den 8. November um 9.44 Uhr in Ö1.

Die höchste Arbeitslosigkeit in der EU, Gehaltskürzungen, Menschen, die sich das Leben nicht mehr leisten können. Das verursacht Frust nach sechs Jahren Wirtschaftskrise, der besonders in der griechischen Hauptstadt Athen spürbar wird. Aber es gibt auch positive Signale: Vor allem Unternehmer sprechen von einer neuen Aufbruchsstimmung. Von Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen und nicht darauf warten, dass der Staat sie versorgt. Potential gibt es noch genug: im Tourismus oder auch in der Landwirtschaft. Trotzdem warnen Ökonomen: Der Frust in weiten Teilen der Bevölkerung ist groß. Die Regierung müsse den Menschen glaubhaft vermitteln, dass es wieder aufwärts geht. Und zwar schon in den nächsten Monaten.

