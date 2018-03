Berlakovich: Mehr Arbeitsplätze durch saubere Umwelt

OECD Umweltprüfbericht bestätigt positive Arbeitsmarkteffekte durch grünes Wachstum

Wien (OTS) - Der Umweltausschuss der OECD prüft regelmäßig die Umweltpolitik der Mitgliedstaaten. "Der Umweltprüfbericht stellt Österreich ein gutes Zeugnis aus. In vielen Bereichen liegen wir über dem OECD Durchschnitt. Das ist sehr erfreulich und würdigt die Arbeit aller, die sich für die Umwelt einsetzen", betonte Umweltminister Niki Berlakovich bei der Präsentation der dritten Österreichprüfung.

Der Umweltprüfbericht belegt Beschäftigungsvorteile durch gezielte Umweltsubventionen. So wurden durch die Förderoffensive Thermische Sanierung alleine im Jahr 2011 12.000 Arbeitsplätze neu geschaffen und gesichert. klima:aktiv mobil, die Klimaschutzinitiative des Lebensministeriums im Verkehrsbereich, sorgte seit ihrem Start für 4.600 neue Arbeitsplätze. "Mit ökologischer Wirtschaft - green growth - schaffen wir zusätzliche und stabile "green jobs" und sichern gleichzeitig unsere Ressourcen auch für zukünftige Generationen", macht Berlakovich deutlich, dass Umwelt und Wirtschaft erfolgreich Hand in Hand gehen können.

Der OECD-Bericht bescheinigt Österreich einen hohen Lebensstandard. Die Trinkwasserqualität ist eine der besten der Welt. Die effektive Abfallwirtschaft zählt zur internationalen Spitze. 34 % der kommunalen Abfälle werden kompostiert. Das ist der höchste Prozentsatz der EU. Besonders positiv wird Österreichs Vorreiterrolle bei ökologischer Landwirtschaft und erneuerbaren Energien herausgestrichen. Mit der biologischen Bewirtschaftung von einem Fünftel der Agrarflächen erreicht Österreich den höchsten Anteil der EU. Erneuerbare machen in Österreich mehr als das Dreifache des OECD-Durchschnitts aus. Auch im Umgang mit den Naturgütern liegt Österreich dank 28 % der Landesfläche, die unter irgendeiner Form von Naturschutz stehen, OECD-weit im Spitzenfeld. Das wirkt sich auch auf die Lebensqualität aus. Die Österreicher sind mit der Umweltqualität ihrer Heimat zufriedener als der europäische Durchschnitt.

Der OECD Bericht zeigt auch die Herausforderungen in einigen Bereichen auf. Verbesserungspotenzial besteht etwa in der Eindämmung von Treibhausgasemission und Stickstoffoxiden. "Um die Umweltherausforderungen zu meistern, die mit dem Wirtschaftswachstum einhergehen, müssen wir unsere Umweltpolitik weiter stärken. Alle Sektoren müssen ihren Beitrag leisten", so Berlakovich.

Österreich nehme die Empfehlungen der OECD ernst und werde deren Umsetzung in Angriff nehmen. Mit einigen wurde bereits begonnen.

