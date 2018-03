Volksbank Investments startet Serie "intelligenter Anleihenfonds" mit dem neuen "VB Smart-Corporate 12/2018"

Geplante jährliche Ausschüttung - Attraktive Rendite bei einschätzbarem Risiko - Überschaubare Laufzeit mit geplanter Tilgung zu EUR 100/Anteil*

Wien (OTS) - Während sich Staatsanleihen der europäischen Kernstaaten seit Monaten auf extrem niedrigen Renditeniveaus befinden, gewinnen Unternehmensanleihen aufgrund höherer Renditen deutlich an Attraktivität. Vor dem Hintergrund neuer Emittenten am Markt und eines stark steigenden Emissionsvolumens - vor allem von Nicht-Finanzunternehmen und im High-Yield-Bereich - bieten sich derzeit hervorragende Anlagemöglichkeiten. Volksbank Investments startet mit der neuen SMART-Serie die Begebung von "intelligenten Anleihenfonds", die sich durch die Kombination "einfache Funktionsweise einer fix verzinsten Anleihe + hohe Sicherheitsaspekte eines diversifizierten Rentenfonds" auszeichnen. *****

Den Anfang macht der "VB Smart-Corporate 12/2018" mit einer angestrebten jährlichen Ausschüttung und einer Laufzeit bis 31.12.2018. Ziel ist es eine geplante Ausschüttung zwischen 2,5 bzw. 3,00% p.a. (vor Steuer vom ersten NAV) zu erreichen. Der Fonds kann ab 4. November 2013 gezeichnet werden.

Der "VB Smart-Corporate 12/2018" investiert zum überwiegenden Teil in Unternehmensanleihen. Zusätzlich werden Staats- und staatsgarantierte Anleihen bzw. besicherte Papiere (Covered Bonds) beigemischt. Zum Auflagezeitpunkt werden maximal 49% des Fondsvermögens in ausgewählte High Yield Anleihen investiert. Diese werden anhand eines speziellen Selektions-Modells mit stringenten Knock-out Kriterien ausgewählt.

Grundsätzlich befinden sich ausschließlich in Euro denominierte Bonds (vor allem von Emittenten aus der Privatwirtschaft) im Fondsvermögen; das heißt, es besteht keinerlei Fremdwährungsrisiko. Die Bonität der Emittenten und die Liquidität der Papiere stehen unter besonderer Beobachtung bei der Veranlagungsentscheidung. So schließt das eingesetzte Rating-Kriterium Emissionen mit einer besonders niedrigen Bonitätsbewertung zum Fondsstart aus.

Neben der generellen Diversifikation der Emittenten - zur Erreichung einer möglichst geringen Einzeltitelabhängigkeit - wird auch auf eine breite Streuung der Branchen geachtet, um Klumpen-Risiken in einzelnen Sektoren zu vermeiden.

"VB Smart-Corporate 12/2018" - die Facts:

ISIN: AT0000A13GC1

Verwaltende KAG: Volksbank Invest KAG

Depotbank: Österreichische Volksbanken-AG

Zeichnung: ab 04.11.2013 - 29.11.2013

Laufzeit: bis 31.12.2018**

Errechn. Wert/Fondsstart: 100 Euro

Angestrebte Ausschüttung: 2,5-3% p.a. (vor Steuer bezogen auf den ersten NAV)***

Ausgabeaufschlag: einmalig bis zu 2,50%

Verwaltungsgebühr: 0,50% p.a.

Rücknahmegebühr: 2,00% (bei Rückgabe vor Laufzeitende) Kauf/Verkauf: Täglich zum jeweils errechneten Kurswert möglich

Weitere Infos und Publikation der Tageskurse auf

https://www.volksbankinvestments.com/produkt/fonds/?ISIN=AT0000A13GC1

* Unter anderem können Ausfälle von einzelnen Anleihenschuldnern zu einer niedrigeren Tilgung führen.

** Die Ausgabe der Anteile läuft längstens bis zum 31.12.2018. Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. behält sich vor, die Ausgabe von Anteilsscheinen vor diesem Termin einzustellen.

*** "Die Bandbreite der Ausschüttung (versteht sich vor Steuer) kann erst bei Fondsstart am 02.12.2013 ermittelt werden und hängt von den dann herrschenden Marktkonditionen ab. Unter anderem können Ausfälle von einzelnen Anleihenschuldnern zu einer niedrigeren Ausschüttung und Tilgung führen."

Disclaimer: Volksbank Investments ist eine gemeinsame Dachmarke der Österreichischen Volksbanken-AG und der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. unter der Produkte dieser beiden Gesellschaften beworben und vertrieben werden. Dabei handelt es sich unter anderem um Schuldverschreibungen (Zertifikate) der Österreichischen Volksbanken-AG sowie Investmentfonds der Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Inhalte stellen weder ein Angebot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf, oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw individuelle, fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig einstufen, für die wir jedoch keinerlei Gewähr übernehmen. Das Informationsblatt ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die in diesem Informationsblatt beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und die Österreichische-Volksbank-AG übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler vorbehalten.

Prospekthinweis: Die veröffentlichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (KID, Wesentliche Anleger-informationen) der genannten Investmentfonds stehen unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die Wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich.

Die Darstellung eines geringeren Zeitraumes als 12 Monate ist dadurch begründet, dass seit der Auflage des Fonds noch keine 12 Monate verstrichen sind. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung, insbesondere bezogen auf einen derart kurzen Vergleichszeitraum, sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Emittent jener Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden kann, sind die Staaten Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich. Die Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktaufsicht) bewilligt. Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, dh die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor Laufzeitende (31.12.2018) aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Performancehinweis: Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit (Quelle: OeKB) lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.

Stand November 2013 | Werbung (Schluss)

