RE/MAX: Zum zweiten Mal backen SchülerInnen Knüsperhäuser für Licht ins Dunkel

Herrlicher Lebkuchenduft durchzog tagelang viele Schulen in ganz Österreich. Schüler und vor allem Schülerinnen backten und verzierten voll Eifer und Liebe "Knüsperhäuser" für Licht ins Dunkel, die jetzt über das Internet verkauft und versteigert werden. Dass die kleinen duftenden Kunstwerke an die richtige Adresse kommen, dafür sorgt das RE/MAX-Netzwerk. In mehreren Städten Österreichs kooperieren RE/MAX-Immobilienbüros mit initiativen Schulen und sorgen für die professionelle Vermittlung der Knüsperhäuser.

"Auch Knüsperhäuser aus Lebkuchen sind Häuser!", meint Bernhard Reikersdorfer, Chef von RE/MAX Austria dazu. "Wir freuen uns, dass wir als größte Makler-Organisation Österreichs den tollen Einsatz der Lehrerinnen und Schüler zugunsten von Licht ins Dunkel unterstützen dürfen. Sie haben uns mit dem Verkauf der vorweihnachtlichen Lebkuchen-Häuser beauftragt. Wir werden versuchen, diese Kunstwerke aus Teig, Zucker, Gewürzen und viel Liebe über www.remax.at/knüsperhäuser bestmöglich zu verkaufen. Der gesamte Kaufpreis kommt ja Licht ins Dunkel zugute." Für alle, die noch ein originelles und total individuelles Weihnachtsgeschenk suchen, oder gerne Weihnachtsstimmung und Lebkuchenduft in ihr Heim zaubern und ein Lebkuchenhaus erwerben wollen, ist dies also ein ganz heißer Tipp. Denn jedes Haus ist ein Einzelstück. Alle Knüsperhäuser wurden ganz individuell konstruiert, gebacken, zusammengebaut und dann entsprechend aufwändig dekoriert. So gesehen ist jedes Knüsperhaus ein absolutes Unikat.

Knusperhäuser zum Liken

Alle Lebkuchen-Fans, die auf remax.at/knüsperhäuser die einzelnen Häuser bewundern, können den SchülerInnen auch ihre Anerkennung ausdrücken, indem sie für ihre Häuser den "Gefällt mir"-Button drücken. Eine Suche nach Bundesländern oder Schulen wurde extra eingerichtet. Im Vorjahr startete das RE/MAX-Netzwerk erstmalig mit der Aktion "Knüsperhäuser für Licht ins Dunkel".

