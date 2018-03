BSO: Lotterien Vorstandsdirektorin Bettina Glatz-Kremsner ist Sportbotschafterin 2013

15. Cristall Gala der Österreichischen Bundes-Sportorganisation

Wien (OTS) - Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Österreichischen Lotterien und Vizepräsidentin der SPORTUNION, wird bei der diesjährigen BSO Cristall Gala zur Sportbotschafterin 2013 gekürt.

"Bettina Glatz-Kremsner ist für den Österreichischen Sport eine große Fürsprecherin und Unterstützerin. Sie hat stets ein offenes Ohr für die Anliegen des Sports. Gerade die Förderung des Sports in seiner ganzen Vielfalt liegt Bettina Glatz-Kremsner dabei besonders am Herzen. Ich freue mich persönlich sehr, dass die BSO heuer wieder eine Persönlichkeit auszeichnen darf, die seit vielen Jahren ein wichtiger Teil der Österreichischen Sportfamilie ist. Ich schätze Bettina Glatz-Kremsner als einen Menschen mit einem großen Herzen für den Sport", so BSO-Präsident Peter Wittmann.

Die Österreichischen Lotterien sind seit Jahrzehnten unverzichtbarer Partner und Förderer des Sports. Alleine seit der Einführung des Lottos "6 aus 45" im Herbst 1986 gingen über eine Milliarde Euro an den Österreichischen Sport. Die Mittel der Besonderen Bundes-Sportförderung werden zur Gänze aus den Erlösen der Österreichischen Lotterien getragen.

Die diesjährige 15. BSO Cristall Gala findet am 15.11.2013 im Studio 44 statt. Zum Sportbotschafter/zur Sportbotschafterin werden von der BSO alljährlich Persönlichkeiten gekürt, die sich um den Österreichischen Sport besondere Verdienste erworben haben. Die bisherigen PreisträgerInnen waren (chronologisch): Sigi Bergmann, Roswitha Stadlober, Thomas Geierspichler, Hupert Neuper, Pater MMag. Dr. Bernhard Maier und Armin Assinger.

