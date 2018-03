Ö1: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer "Im Gespräch" am 7.11.

Wien (OTS) - In der Ö1-Reihe "Im Gespräch" ist am Donnerstag, den 7. November Nationalratspräsidentin Barbara Prammer zu Gast (21.00 Uhr). Die Zukunft der Demokratie, die Bedrohung grundlegender Freiheiten, Menschenwürde und Fragen zur "erstarrten Republik" stehen im Mittelpunkt des Gesprächs mit Michael Kerbler (Wh. am 8.11., 16.00 Uhr).

Die westliche Gesellschaft ist gleich mehrfach gespalten: in Arm und Reich, in Jung und Alt, in Gewinner und Verlierer der Globalisierung, zwischen Inländern und Migranten, zwischen Ost und West und zwischen digitaler und analoger Welt. Es gibt keine Ideologien und keine Religionen mehr, die diese Kluft überwinden können. Noch dazu haben sich die politischen Eliten von der Wählerschaft entfernt, wofür vor allem die Volksparteien, deren Wurzeln ins 19. Jahrhundert zurückreichen, abgestraft werden. Wie lässt sich das Legitimationsdefizit des Parteienstaates, das die Parteiendämmerung beschleunigt, beseitigen? Braucht es eine neue Verfassung für Österreich? Bald sind es einhundert Jahre: Die derzeit gültige Verfassung wurde 1920 beschlossen und 1945 wiederbelebt, obwohl die geschichtlichen Phasen des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus durchaus nach einer neuen Verfassung verlangt hätten. Der demokratisch verfasste Staat im 21. Jahrhundert verliert zunehmend an Souveränität. Die Fragmentierung der Gesellschaft beschleunigt sich, der Einzelne erlebt die Gesellschaft nicht mehr als Gemeinschaft sondern bestenfalls als Netzwerk. Was macht es dennoch notwendig die demokratischen Strukturen zu verteidigen? Und ist es unumgänglich, die repräsentative Demokratie in eine "digitale", in eine "multiple" Demokratie zu verwandeln?

Diese und weitere Fragen beantwortet Nationalratspräsidentin Barbara Prammer "Im Gespräch" am Donnerstag, den 7.11. um 21.00 Uhr in Ö1 (Wh. am 8.11. um 16.00 Uhr). Mehr zum Programm von Ö1 unter oe1.ORF.at.

