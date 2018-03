FPÖ-LPO Ragger: Rot-grün-schwarze Koalition beendet Billigdiesel-Erfolgsgeschichte

Willküraktion gegen Pendler, die dem Land keinen Euro erspart, aber Jobs vernichtet

Klagenfurt (OTS) - "Da geht es nicht um Sparen, sondern nur um Parteipolitik. Es muss alles beseitigt werden, was die Freiheitlichen einmal eingeführt haben", so kommentiert der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger den Beschluss der rot-grün-schwarzen Linkskoalition die Abgabe von Billig-Diesel an den 13 Landestankstellen abzuschaffen.

"Damit spart man nicht einen Euro, weil die Tankstellen kostendeckend betrieben werden. Damit bestraft man aber Zehntausende Tausende Pendler, die keine billigen Tankfüllungen mehr bekommen, und man raubt einem Dutzend Mitarbeitern den Job". Wenn das die neue Budgetpolitik der Linkskoalition ist, offenbare sie damit ihren parteipolitischen Tunnelblick und ihre Ideenlosigkeit.

Über 100 Millionen Liter Diesel wurden abgegeben, die Kärntner ersparten sich rund 2,5 Millionen Euro. Diese Erfolgsgeschichte wird aus politischer Willkür beendet. Bis zu 100 Euro monatlich konnten sich Kärntner, die täglich 100 Kilometer und mehr zur Arbeit fahren müssen, auf diese Weise ersparen. "Zuerst habe man mit "Lügenmärchen" versucht dieses Projekt schlecht zu reden. Das sei misslungen. Jetzt setzte man einen parteipolitischen Kraftakt", so Ragger.

Die Kärntner Landestankstellen standen für Fairness und Solidarität in unserer Gesellschaft. Denn es ist nicht fair, was die Ölmultis mit den Kunden aufführen. Der freie Wettbewerb funktioniert nicht. "Der "Billigdiesel" an den Landestankstellen war ein "Preisdrücker". Das hat auch der ÖAMTC anerkannt. Dieser wichtige soziale Faktor fällt jetzt weg", so Ragger. Das Ganze sei auch ein Signal politsicher Unkultur, weil der Beschluss über den Kopf des zuständigen Referenten LR Gehard Köfer gefällt wurde.

