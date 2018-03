Top-Platz für NÖGKK-Mitarbeiterin bei Lehrlingswettbewerb

Nicole Wagner holt Bronze in die NÖ Gebietskrankenkasse

St. Pölten (OTS) - Hervorragender Stockerlplatz für Nicole Wagner von der NÖ Gebietskrankenkasse beim Landeswettbewerb für Lehrlinge in Niederösterreich: Die NÖGKK-Angestellte erhielt im Beisein von NÖGKK-Generaldirektor Mag. Jan Pazourek und Direktor-Stellvertreter Norbert Koppensteiner am Dienstag, 5. November, von Bezirksstellenobmann KommR Ing. Norbert Fidler und Dr. Gerhard Grubelnik von der Wirtschaftskammer Niederöster-reich die Urkunde für den dritten Platz in ihrer Berufssparte überreicht. Wagner konnte sich bereits am 23. September beim "Administrativen Lehrlingswettbewerb 2013" gegen eine starke Konkurrenz behaupten. Heute Dienstag wurde ihr in der Hauptstelle der NÖGKK in St. Pölten für ihre Leistung offiziell gratuliert. Doppelte Glückwünsche über-brachte Fidler, da er auch stellvertretender Obmann in der NÖ Gebietskrankenkasse ist.

Nicole Wagner absolvierte ihre Lehrabschlussprüfung als "Allgemeine Verwaltungsassistentin mit Schwerpunkt Kundenbetreuung" in diesem Jahr mit gutem Erfolg. Die NÖGKK-Mitarbeiterin aus Hofamt Priel lernt derzeit für die Matura. Generaldirektor Jan Pazourek hat für seine Mitarbeiterin großes Lob parat: "Nicole hat sich in den vergangenen drei Jahren sehr gut entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine ausgesprochen hohe Lernbereitschaft aus und arbeitet sehr umsichtig und engagiert."

Die NÖGKK bildet seit 15 Jahren Lehrlinge aus. Insgesamt gibt es derzeit 19 Ausbildungsplätze im Lehrberuf Verwaltungsassistentin bzw. Verwaltungsassistent. 98 junge Menschen beendeten in den vergangen Jahren erfolgreich ihre Lehrzeit. "Die Lehrlinge durchlaufen während ihrer Ausbildung alle Abteilungen des Hauses und erhalten so einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche eines Krankenversicherungsträgers", erklärt Pazourek, der insgesamt eine gute Bilanz zieht: "Wir haben durchwegs gute Erfahrungen mit unseren Lehrlingen gemacht. Die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelten sich zu einer wertvollen Stütze des Hauses. Wir setzen auch in Zukunft auf sie."

