"Wetten, dass ..?" am 9. November live aus Halle an der Saale

Mit Céline Dion, Miley Cyrus, Sting, Andreas Gabalier und österreichischer Kinderwette

Wien (OTS) - Internationale Topstars, Special Guest Andreas Gabalier und eine österreichische Kinderwette - am Samstag, dem 9. November 2013, präsentiert Markus Lanz live um 20.15 Uhr in ORF eins eine neue Ausgabe von "Wetten, dass ..?". In Halle an der Saale begrüßt er einmal mehr zahlreiche Publikumslieblinge auf der Wettcouch: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski ist ebenso mit von der Partie wie der mehrfach preisgekrönte Schauspieler Armin Rohde und seine "Weiße Rössl"-Schauspielkollegin Diana Amft, Mädchenschwarm Elyas M'Barek sowie Publikumsliebling Florian Silbereisen. Als Special Guest unterstützt Andreas Gabalier die jüngsten Wettkandidaten, die diesmal aus Österreich kommen, bei der Kinderwette. Im Showprogramm sorgen die Superstars Céline Dion, Miley Cyrus und Sting mit ihren aktuellen Hits für beste Unterhaltung.

Als Wettkandidaten sind in Halle an der Saale mit dabei: Harald Kowatsch (48) und Rolf Fercher (50) aus Karlsruhe in Deutschland, die Südtiroler Hermann Landthaler (52), Martin Nagler (41) und Urban Irsara (51), der Schweizer Jakob Schwitter (59), Johannes Witzenrath (23) aus Essen sowie das Kandidatenpaar Chris Deutz (22) und Maggy Janoschka (22) aus Stolberg beziehungsweise Eschweiler in Deutschland. Die Kinderwette bestreiten diesmal Hanna (11) und Christoph (9) aus Perg in Oberösterreich.

