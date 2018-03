LLL Academy lädt am 26.11.2013 zum "3x60' Social Media-Talk"

Drei ExpertInnen sprechen an der FH Technikum Wien in drei Stunden zu drei Themen / Eintritt kostenlos

Wien (OTS) - Am 26. November 2013 lädt die Life Long Learning Academy Technikum Wien (LLL Academy) zum "3x60' Social Media-Talk". In drei Sessions sprechen drei ExpertInnen des Social Media-Lehrgangs über aktuelle Trends und Entwicklungen in den sozialen Netzwerken. Eingeladen sind alle am Thema Interessierten, Einstieg ist zu jeder vollen Stunde möglich. Die Teilnahme am 3x60' Social Media-Talk ist kostenlos.

"3x60' Social Media-Talk": Vortrag / Diskussion/ Netzwerken

"An der LLL Academy bieten wir die erste akademische Ausbildung zum Social Media Manager an. Nächstes Jahr starten wir mit einem Master-Lehrgang zu diesem Thema. Grund genug, unsere Expertise auf diesem Gebiet und drei unserer Vortragenden beim "3x60' Social Media-Talk" vorzustellen. Außerdem möchten wir der Branche eine Plattform zum Netzwerken und zum Austausch bieten", erzählt Gabriele Költringer, Geschäftsführerin der LLL Academy. "Daher ist nach jedem Vortragsslot eine Fragerunde geplant und auch eine Kaffeepause zum Diskurs", so Gabriele Költringer weiter.

Über die LLL Academy

Die Life Long Learning Academy Technikum Wien ist seit 2005 der Anbieter, wenn es ums lebenslange Lernen und um berufsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Technik geht. Auch wenn der Fokus auf der Technik liegt, so runden Persönlichkeits- und Managementseminare das Angebot ab. Die LLL Academy bietet auch Inhouse-Seminare für Industrie und KMU, die auf die Bedürfnisse der Kunden maßgeschneidert werden. In den letzten Jahren hat sich die LLL Academy als Spezialistin für E-Health und IKT etabliert. Die Life Long Learning Academy ist eine 100%-Tochter der Fachhochschule Technikum Wien. www.lllacademy.at

