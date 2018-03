FPÖ-Leyroutz: Heutige Sonderlandtagssitzung soll weiteren SPÖ-Postenschacher im Kärntner Gesundheitswesen verhindern

Freiheitliche fordern Aufhebung des Kabeg-Aufsichtsratsbeschlusses zur Vorstandspostenbesetzung und Neuausschreibung

Klagenfurt (OTS) - Gegen die parteipolitische Vereinnahmung des Kärntner Gesundheitswesens durch die SPÖ setzen sich heute die Freiheitlichen im Zuge der Sondersitzung des Kärntner Landtages mittels Dringlichkeitsanträgen zur Wehr. Bekanntlich wurde der SPÖ-Büroleiter mit den Stimmen der SPÖ und Grünen zum Kabegvorstand bestellt, wobei den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Kriterien der Objektivierung sowie die Namen der Bewerber vorenthalten wurden. "Wir wollen dem ungeheuren SPÖ-Postenschacher, der in der Kabeg mit allen Tricks vorangetrieben wird, ein Ende setzen und fordern auch von der ÖVP ein, zu ihren Worten zu stehen und eine wirklich objektive Postenvergabe in der Kabeg zu ermöglichen, indem sie unserem Antrag zustimmt", erklärte heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Mag. Christian Leyroutz, der sich durchaus dessen bewusst ist, dass dies wohl zur Nagelprobe für die ÖVP wird. Es werde sich im Stimmverhalten zeigen, ob man den Beteuerungen von ÖVP-Obmann Obernosterer Glauben schenken kann.

Leyroutz weist insbesondere auch darauf hin, dass SPÖ-Büroleiter Arnold Gabriel einer der Hauptbeschuldigten in der Top-Team-Affäre ist, da er das Bundesvergabegesetz umgangen sowie unrichtige Angaben auf Urkunden getätigt hat. "Für seine 'Vorgängerin' Manegold war die Umgehung des Bundesvergabegesetzes ein Kündigungsgrund", so Leyroutz.

In einem weiteren Dringlichkeitsantrag fordern die Freiheitlichen die Doppelzuständigkeit für die Personalagenden in der Landesregierung mit einem Koalitionspartner (SPÖ mit ÖVP oder Grüne) um den SPÖ-Machtrausch einzudämmen, ein. (Schluss)

