Einladung zur Pressekonferenz "2. WIENER TIERBALL 2013"

Wien (OTS) - Kein Faschingsscherz sondern ein Großevent rund um ein sehr ernstes, oft leider aber auch sträflich vernachlässigtes Thema steht bei der Pressekonferenz am 11. November 2013 um 11:00 Uhr am neuen Event-Veranstaltungsort, dem Schutzhaus "Zukunft auf der Schmelz" im Fokus:

Beim "2. WIENER TIERBALL 2013" wollen Brigitte Martzak und die Event & Plattform gegen Tierleid erneut und diesmal weit abseits der etablierten heimischen Charity-Szene und prominenter privater Profilierungsbefindlichkeiten am 16. November 2013 ab 20:30 Uhr unter dem Motto "Alles außer Pudelnackt" eine Veranstaltung neu definieren, die auch künftig als jährlicher Höhepunkt und Sprachrohr für die Anliegen der Tiere ohne Lobby, für die Aufdeckung von Missständen im Tierschutz und der Mobilisierung und Sensibilisierung zum Thema per se dienen soll. Ziel des Events ist es dabei, nicht nur einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Ball zu veranstalten, sondern -ganz so wie in der jahresübergreifenden Arbeit - vor allem interessierte Menschen anzusprechen, sowie natürlich auch Spendengelder zu lukrieren um zu kurz gekommene Tierschutzorganisationen zu unterstützen und von Betroffenen dringend benötigte Aktionen zum Tierschutz ins Leben zu rufen.

Bei der Pressekonferenz selbst wird der "2. Wiener Tierball 2013" für die Vertreter der Presse von allen Seiten beleuchtet werden. Teilnehmende Künstler, Programmpunkte & Details sind dabei ebenso Thema wie aktuelle Berichterstattungen und etwaige Fragen zum Vorjahresevent, die natürlich "ohne Maulkorb" beantwortet werden. Zudem liegen natürlich Presseunterlagen für die Medienvertreter auf. Wir hoffen auf Ihren Besuch, Ihre Fragen und Ihre geschätzte Berichterstattung.

Infos & Anfragen unter www.wienertierball.at

Pressekonferenz 2. WIENER TIERBALL 2013



Datum: 11.11.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Schutzhaus Zukunft

Verlängerte Guntherstraße, 1150 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Brigitte Martzak

Mobil: 0676/7047195

office @ teamomega.org