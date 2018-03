SIX Financial Information integriert APA-Finance-Nachrichtenpaket für den österreichischen Finanzplatz

Wien/Zürich (OTS) - SIX Financial Information erweitert ihr Angebot für österreichische Kunden um den Echtzeit-Nachrichtenfeed APA-Finance Austria.

Ab sofort bietet die Finanzdienstleisterin SIX Financial Information ihren österreichischen Telekurs iD-Kunden einen neuen und spezifischen Nachrichtendienst zum heimischen Wirtschafts- und Finanzgeschehen. Der umfassende Echtzeit-Feed APA-Finance Austria steht allen österreichischen Abonnenten der Telekurs iD-Lösungen "Asset Manager" und "Wealth Manager" kostenfrei zur Verfügung.

Telekurs iD ist eine Anwendung für Display-Terminals. Sie bietet Zugriff auf globale Marktdaten, Nachrichten und umfangreiche, von SIX Financial Information entwickelte Finanzanalysen für Vermögensverwalter, Wertschriftensachbearbeiter sowie Asset- und Portfoliomanager.

"Mit den News von APA-Finance, unserem langjährigen Partner und Marktführer für Finanznachrichten in Österreich, haben wir die perfekte Erweiterung unseres Datenangebots für Telekurs iD geschaffen. So können wir den wachsenden Anforderungen unserer österreichischen Kunden im Wealth-Management und Asset-Management noch besser gerecht werden", sagt Andreas Steiner, Sales Director der Zweigniederlassung von SIX Financial Information in Wien.

APA-Finance Leiter Wolfgang Nedomansky betont: "Wir freuen uns, dass nun alle Nutzer von Telekurs iD Wealth und Asset Management in Österreich einen freien Zugang zu APA-Finance Nachrichten haben. Einmal mehr unterstreichen wir damit unsere zentrale Stellung und unterstützen die Transparenz am heimischen Kapitalmarkt."

Mit täglich bis zu 100 Nachrichten bietet der Wirtschafts- und Finanznachrichtendienst APA-Finance Austria den Anwendern von Telekurs-iD eine umfassende Echtzeit-Berichterstattung über die relevanten Geschehnisse und marktbeeinflussenden Faktoren auf dem österreichischen Kapitalmarkt.

Über APA-Finance

APA-Finance ist der führende Anbieter von professionellen Finanznachrichten in Österreich. Die Finanz-Nachrichtendienste von APA-Finance sind bei allen wesentlichen in Österreich präsenten Systemanbietern verfügbar und kommen großflächig auf allen führenden heimischen Finanz-Websites zum Einsatz.

Über SIX Financial Information

SIX Financial Information ist eine weltweit führende Anbieterin von Datendienstleistungen und -lösungen für die Finanz- und Versicherungsbranche, Industrieunternehmen und den Mediensektor. Die Finanzinformationen von SIX - direkt und in Echtzeit aus weltweit 1500 Quellen aggregiert - umfassen Corporate Actions, Pricing sowie Markt- und Referenzdaten für über 11 Millionen Instrumente und sind in Bezug auf ihre Informationstiefe und -struktur sowie den Informationsumfang einzigartig. Mit Geschäftsstellen in 23 Ländern verknüpft SIX die Vorteile lokaler Präsenz mit globaler Abdeckung, um Finanzspezialisten in den Bereichen Anlageberatung, Portfolio Management, Finanzanalyse und Wertschriftenverwaltung umfassende Datendienstleistungen zu bieten.

Financial Information ist einer von vier Geschäftsbereichen von SIX, die weltweit umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Wertschriftenhandel und -abwicklung sowie Finanzinformationen und Zahlungsverkehr anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.six-financial-information.com

Rückfragen & Kontakt:

APA - Austria Presse Agentur

Barbara Rauchwarter

Unternehmenssprecherin

Leiterin Marketing & Kommunikation

Tel.: +43/1/360 60-5700

barbara.rauchwarter @ apa.at

www.apa.at



SIX Financial Information Deutschland

Marketing Communications

Yvonne Kever

Tel.: +49 69 717 00 114

yvonne.kever @ six-group.com



SIX Financial Information Schweiz

Marketing Communications

Nina Malatesti

Tel.: +41 58 399 5608

marketing @ six-financial-information.com



SIX

Media Relations

Jürg Schneider

Tel.: +41 58 399 2129

pressoffice @ six-group.com