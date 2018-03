GPA-djp-Teiber kritisiert drohende Kündigungswelle bei Raiffeisen-IT

Unter den Betroffenen sind viele ältere IT Beschäftigte - Sozialplan gefordert

Wien (OTS/ÖGB) - Bei der Raiffeisen Informatik GmbH mit Sitz in Wien droht eine Kündigungswelle: 68 der insgesamt rund 850 Beschäftigten des IT-Serviceleisters wurden beim AMS-Frühwarnsystem wegen bevorstehender Kündigung angemeldet. "Das ist für die Betroffenen eine Katastrophe, was uns aber besonders an diesem mit Kostengründen argumentierten Schritt stört, ist die Tatsache, dass viele der Betroffenen zwischen 50 und 55 Jahre und manche sogar älter als 55 Jahre sind", kritisiert Barbara Teiber, Regionalgeschäftsführerin der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp): "Demgegenüber stehen die ständigen Beteuerungen aus der Wirtschaft, dass Beschäftigte länger im Arbeitsleben bleiben sollen. Umgekehrt sind die älteren Beschäftigten die ersten, von denen sich die Unternehmen trennen, weil sie ihnen offensichtlich zu teuer werden."

Die Raiffeisen Informatik GmbH suche nämlich gleichzeitig neue Beschäftigte, das Anforderungsprofil sei dem Vernehmen nach durchaus vergleichbar mit jenem der zur Frühwarnung angemeldeten Beschäftigten. "Wir fordern, dass den zur Kündigung anstehenden IT-Angestellten die Möglichkeit geboten wird, im Unternehmen auf andere Arbeitsplätze zu wechseln", so Teiber.

"Jeder Arbeitgeber hat auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, der sich die Geschäftsführung in diesem Fall ganz offensichtlich nicht bewusst ist", fragt sich Teiber, ob vor diesem geplanten Personalabbau alle anderen Möglichkeiten der Kostenreduktion geprüft worden sind. Für den Fall, dass die Geschäftsführung bei ihrem Vorhaben bleibe, fordert die GPA-djp einen Sozialplan: "Dazu ist das Unternehmen bei einer Umstrukturierung dieses Ausmaßes auch vom Gesetz her verpflichtet."

Außerdem sieht sich die GPA-djp geradezu verpflichtet, auf Grund von zahlreichen Informationen aus der Belegschaft das Arbeitsinspektorat darüber zu informieren, dass bei der Raiffeisen Informatik GmbH möglicherweise regelmäßige Überschreitungen der täglichen und wöchentlichen Höchstarbeitszeiten vorliegen", so Teiber. Auch die Ruhezeiten würden im Unternehmen angeblich nicht immer gesetzeskonform eingehalten.

"Wir stehen den Betroffenen in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat unter Tel. 050301 mit Rechtsberatung, Unterstützung sowie für die notwendigen betrieblichen Verhandlungen zur Verfügung", so Teiber abschließend.

