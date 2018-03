Neues Magazin zum Thema Alternativen wird als erstes österreichisches Printmedium per Crowdfunding finanziert

Magazin Option erscheint für Österreich, Deutschland und Schweiz

Wien, Stockerau (OTS) - Diese Woche startete das neue Printmedium Option, das Magazin zum Thema Alternativen, in die Finanzierungsphase über Crowdfunding. Unter www.startnext.at/option-magazin kann die Realisierung des Medienprojekts ab sofort unterstützt werden.

Das Magazin Option zeigt Alternativen zu Mainstream und Gewohnheit auf und unterstützt Innovationen und Ideen. Damit sollen positive Entwicklungen in unserer Gesellschaft gefördert werden. Inhaltlich zeigt sich Option äußerst vielseitig: Behandelt werden Alltagsthemen genauso wie bedeutende Gesellschaftsfragen und revolutionären Ideen.

"Crowdfunding ermöglicht uns potentielle Leser noch vor Erscheinen direkt anzusprechen und so ohne Investoren ein unabhängiges Medium aufbauen zu können", erklärt Gründer und Chefredakteur Helmut Melzer seine Entscheidung zu dieser im deutschsprachigen Raum noch jungen Finanzierungsmethode. "Bei Option sollen wieder sinnvolle Inhalte in den Vordergrund rücken. Wir wollen Möglichkeiten aufzeigen, die uns als Einzelpersonen und als Gesellschaft weiterbringen. Wir glauben fest daran, dass dies ein Beitrag zu positiven Entwicklungen in unserer Gesellschaft sein kann!", so Melzer.

Ehrgeiziges Ziel der Crowdfunding-Kampagne ist die Unterstützung durch mindestens 2.000 Idealisten. Ab 25 Euro tragen diese zur Realisierung von Option bei und erhalten die ersten Ausgaben 2014 kostenlos per Post. Die Finanzierungsphase läuft bis Ende Jänner 2014.

Weitere Details auf www.startnext.at/option-magazin.

