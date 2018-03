Leopoldstadt: Führung durch Straßenbahn-Ausstellung

6. und 10. November: Geschichte des "Bahnhof Vorgarten"

Wien (OTS) - Seit September ist im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) eine Sonder-Ausstellung mit dem Titel "Erinnerungen an den Betriebsbahnhof Vorgarten" zu sehen. Die bis Mitte Februar 2014 laufende Schau dokumentiert mit Fotos, Modellen und anderen Exponaten die Geschichte des von 1897 bis 1982 in der Vorgartenstraße bestehenden Straßenbahn-Bahnhofes. Zusätzlich lädt der ehrenamtlich werkende Museumsleiter, Franz Haas, zu Führungen durch die liebevoll arrangierte Ausstellung ein: Am Mittwoch, 6. November, ab 17.00 Uhr, sowie am Sonntag, 10. November, ab 10.30 Uhr, spricht der Bezirkshistoriker über alte Zeiten und die einst vom "Bahnhof Vorgarten" ausfahrenden Straßenbahn-Linien. Der Museumschef erklärt die Besonderheiten zahlreicher Straßenbahn-Typen. Mit Anekdoten aus dem Tramway-Betrieb rundet der Museumsverantwortliche seine Erläuterungen ab. Bei den kostenlosen Führungen sind Erwachsene und Jüngere gleichermaßen willkommen. Das Museum ist Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) offen. An beiden Tagen ist der Eintritt gratis. Informationen: Telefon 4000/02 127 (tlw. Anrufbeantworter), E-Mail bm1020 @ bezirksmuseum.at.

