"Zum Tod lachen" im Ronacher - Kabarett und Musik für die gute Sache

Die bunte Benefizgala von Werner Brix findet heuer bereits zum sechsten Mal statt

Wien (OTS) - Am 25. November ist es wieder soweit: Der Schauspieler und Kabarettist Werner Brix bekommt prominente Unterstützung von Künstlerkollegen, die gemeinsam mit ihm im Ronacher zugunsten eines Entwicklungshilfeprojektes, auftreten. Die Initiative geht zurück auf Otto Tausig, der sich Zeit seines Lebens für die Ärmsten der Armen eingesetzt hat. Den Ehrenschutz übernimmt heuer die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Auch dieses Jahr konnte Werner Brix - dank hilfsbereiter Kollegen - einen spannenden Unterhaltungs-Mix zusammenstellen. "Zum Tod lachen 2013" bietet eine bunte Mischung aus Kabarett und Musik mit Joesi Prokopetz, Adi Hirschal, Paul Gulda, Thomas Stipsits, Manuel Rubey, Juan Garcia Herreros und dem Organisator Werner Brix.

Stipsits und Rubey in Triest

Thomas Stipsits und Manuel Rubey bringen Ausschnitte aus ihrem hochgelobten Kabarettprogramm Triest. Als Kabarettist und Filmschauspieler begegnen die beiden einander auf einem Kreuzfahrtschiff. Dabei kann es schon vorkommen, dass die Wirklichkeit in Frage gestellt wird und die Grenzen zwischen Wahnsinn und Realität verschwimmen. Klassische österreichische Charaktere werden schonungslos analysiert und in absurd komischen Szenen werden Slapstick und Pantomime gekonnt eingesetzt.

Joesi Prokopetz und sein Gemischter Satz

Der fabelhafte Geschichtenerzähler und Alltagsphilosoph Joesi Prokopetz kredenzt einen "Gemischten Satz". Gemischt werden Ausschnitte aus Stücken, die noch aus dem vorigen Jahrhundert stammen, mit aktuellen Programmen aber auch mit einem Ausblick auf Kommendes. Mit seinem unnachahmlichen Wiener Schmäh grantelt er, bemitleidet sich selbst und bringt lieb Gewonnenes und noch nie oder selten Gehörtes auf die Kabarettbühne. Freuen können sich die BesucherInnen auf Neues und auf Herrn Rädl, der auch im Gemischten Satz mitmischt.

Brix und der Seelenzustand von Männern über 40

Veranstalter und Moderator Werner Brix beschäftigt sich mit der Frage, was Uhus von Bivies, also Männer "Unter HUndert" von den jungen Rotzlöffeln "BIs VIErzig" unterscheidet. Im Prinzip alles! Die Analyse des Seelenzustands von Männern über 40 ist entwaffnend ehrlich und nicht nur für Frauen amüsant. Kann auch gut sein, dass Werner Brix mit dem Bassisten Juan Garcia Herreros, der immerhin sein Gitarre-Lehrer war, ein wenig "jammen" darf. Warten wir es ab.

Contrabass-Virtuose Snow Owl

Der kolumbianische Bassist Juan Sebastian Garcia-Herreros, alias "Snow Owl", besticht durch sein außergewöhnliches musikalisches Können und seine Virtuosität. Mit seinem speziellen Instrument, einer sechsseitigen Contrabass-Guitar, spielte er schon mit vielen international bekannten Musikern - darunter waren auch einige Grammy Preisträger, wie z.B. Elton John, Victor Wooten und das Spanish Harlem Orchestra. Wir dürfen uns auf eine hochkarätige Performance eines Meisters der Komposition und Improvisation freuen.

Adi Hirschal geht mit SAMTORCHESTER auf Vergangenheitsreise

Entertainer und Allrounder Adi Hirschal stellt Lieder aus seinem neuen Musikprogramm "SAMTORCHESTER" vor. Dabei forscht Hirschal nach seinen musikalischen Vorlieben in einer Zeit, bevor er sich auf die uns bekannte Weise dem Wienerlied gewidmet hat. Diese vergnügliche Reise in die Vergangenheit führt die Gäste an die musikalischen Schauplätze der 60er, 70er & 80er Jahre.

Paul Gulda - wohltemperiert

Pianist und Komponist Paul Gulda unterstützt das von Otto Tausig ins Leben gerufene Entwicklungshilfe-Projekt schon seit einigen Jahren und war von Beginn an einer der Künstler der Benefizveranstaltung "Zum Tod lachen". Am 25. November hören die BesucherInnen teils Heiteres und teils Tieftrauriges von Johann Sebastian Bach hören. Paul Gulda wird sich dabei speziell dem "Wohltemperierten Klavier" widmen.

Wir bauen ein Dorf!

Die Idee des Benefizprojektes geht auf den inzwischen verstorbenen großen Menschenfreund Otto Tausig zurück, der sich Zeit seines Lebens für Projekte einsetzte, die den Ärmsten der Armen helfen. Künstlerkollegen wie Werner Brix, Erwin Steinhauer und Paul Gulda führen seine Arbeit weiter. Derzeit wird die Organisation "Village Reconstruction Organization", kurz VRO, in Indien unterstützt. Mit Spendengeldern werden Dörfer für die Dalits, die ärmsten und am meisten benachteiligten Gruppen im hinduistischen Gesellschaftssystem, gebaut und ihre Ausbildung finanziert. Damit soll ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht werden. Werner Brix besuchte bereits im Dezember 2012 Spendenempfänger VRO im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh und kehrte tief beeindruckt zurück. "Klar ist man zu Großspendern besonders freundlich, aber in jedem Dorf, das man besucht, mit Blumen, Gesang und Tanz empfangen zu werden, von fröhlichen Kindern und sichtlich dankbaren Menschen umringt zu werden, geht tief ins Herz hinein. Diese Leute dort bekommen durch die VRO Chancen, die sie sonst nicht bekommen würden."

"Zum Tod lachen" ist auch ein Projekt von Schülerinnen und Schülern

Seit 2012 wird Werner Brix bei der Organisation von Schülerinnen und Schülern der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Tourismus Wien 13, "der Bergheidengasse", unterstützt. Da sie den Zweig Veranstaltungs- und Eventmanagement besuchen, ist das Benefizprojekt eine hochwillkommene Möglichkeit des praxisnahen Unterrichts. Die Bergheidengasse unterstützt die Projekte des Otto-Tausig-Fonds schon seit vielen Jahren. Mit der Veranstaltung "Das Theaterhotel" konnten bereits viele Spenden für diese Entwicklungshilfeprojekte gesammelt werden.

mehr zu "Zum Tod lachen" unter www.zum-tod-lachen.at

mehr zur VRO unter www.vro-india.org.

mehr zu Werner Brix unter: www.brix.at

mehr zu "Das Theaterhotel" unter: http://www.dastheaterhotel.at

Die Besetzung 2013

Paul Gulda - facebook.com/paul.gulda

Adi Hirschal - www.adihirschal.at

Joesi Prokopetz - www.prokopetz.at

Manuel Rubey - www.manuelrubey.com

Thomas Stipsits - www.stipsits.com

Juan Garcia Herreros alias the Snowowl - www.the-snow-owl.com

Werner Brix - www.brix.at

Ehrenschutz

Den Ehrenschutz übernimmt heuer Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou.

Wann und wo

Zum Tod lachen 2013

25. November 2013, 19 Uhr

Ronacher

Seilerstätte 9, 1010 Wien

Tickets

Wien Ticket - www.wien-ticket.at oder 01/58885, oder direkt im Wien-Ticket-Pavillon, Herbert-von-Karajan-Platz 1 (neben der Staatsoper gegenüber Hotel Sacher) oder an der Abendkassa.

Mit freundlicher Unterstützung von Wien-Event.

Infos und Kontakt unter www.zum-tod-lachen.at

Presse

Wie bereits in den Vorjahren stehen Pressetickets zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Akkreditierungsanfrage. Bitte informieren Sie uns per Mail (ZTL.Presse @ hltw13.at), ob wir Sie oder eine/n Vertreter/In Ihrer Redaktion in die Akkreditierungsliste aufnehmen dürfen. Wenn Sie Presseinformationen oder -fotos benötigen, in den Presseverteiler aufgenommen werden möchten oder bei sonstigen Fragen, schicken Sie uns bitte ein Mail mit Angabe zu Ihrem Medium (Name, Ressort, Kontaktdaten, Zielgruppe).

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:



Presseteam Silvia Pointner & Sandra Dichler

ZTL.Presse @ hltw13.at

+43 664 735 47 417



Werner Brix

werner.brix @ brixproductions.com