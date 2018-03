WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Spielraum bei den Finanzen wird eng - von Günter Fritz

Die Hypo Alpe Adria hat das Potenzial, zum Budget-Supergau zu werden

Wien (OTS) - Der Aufsichtsratchef der notverstaatlichten Hypo Alpe Adria Bank, Klaus Liebscher, lässt sich also doch noch etwas Zeit, bis er den Spitzen der Republik - Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger - seine Varianten für die weitere Restrukturierung der Bank präsentiert. Egal - eine Woche früher oder später macht keinen großen Unterschied; die Sache ist so oder so unangenehm genug. Und vieles ist dabei weiter offen: Bis zu 19 Milliarden Euro müssen von der Hypo in eine noch zu installierende Abbau-Gesellschaft respektive Bad Bank transferiert werden.

Wahrscheinlich werden dort die heimischen Banken mitmachen; eine Belastung des Budgets und eine Erhöhung der Verschuldung wird sich dadurch aber nicht verhindern lassen. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß? Unklar ist derzeit ebenfalls, wie mit den Haftungen des Landes Kärnten von knapp 14 Milliarden Euro für die Hypo verfahren wird. 13,5 Milliarden Euro davon müssen bis Ende 2017 an die Gläubiger zurückbezahlt werden. Woher soll das Geld dafür kommen, muss auch hier der Bund einspringen - und neue Schulden für die Bedienung der alten machen? Kein Wunder, dass die Hypo die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP gehörig belastet, wie zu hören ist. Wer auch immer der künftige Finanzminister oder die künftige Finanzministerin sein wird - der finanzielle Spielraum wird eng. Die Hypo Alpe Adria hat das Potenzial, zum Super-GAU für das Budget zu werden. Schon jetzt muss die Regierung an allen Ecken und Enden sparen - und jetzt auch das noch. In der kommenden Legislaturperiode dürfte demnach überall wo möglich der Rotstift angesetzt werden - vor allem dort, wo der zu erwartende Widerstand am geringsten ist. Die geplante Steuerreform, die eine Senkung der Steuern bei niedrigen Einkommen vorsieht, wird davon ebenso betroffen sein wie Kürzungen bei Konjunkturmaßnahmen. Auch jene 65 Prozent der österreichischen Top-Manager, die laut dem heute erscheinenden Infrastrukturreport befürchten, dass wegen der steigenden Staatsschulden Investitionen in den Infrastrukturausbau leiden werden, dürften mit ihrer Einschätzung richtig liegen. Das Hypo-Drama, dessen wahre Dimensionen immer klarer und erschreckender werden, wird die Budgetgestaltung des Bundes wohl noch für lange Jahre negativ beeinflussen.

