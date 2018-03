Hast 'an Knall? Nein zur Silvesterknallerei - unseren Tieren zuliebe! Unterstützen Sie diese Aktion und setzen Sie ein Zeichen!

Wien (OTS) - Des einen Freud, des anderen Leid: Auch in diesem Jahr werden am 31. Dezember auf der ganzen Welt Feuerwerkskörper in die Luft fliegen. Was es aber bedeutet vor Silvester Angst zu haben, können sich wohl nur Tierbesitzer vorstellen.

Die Verwendung von Feuerwerkskörpern beeinträchtigt nicht nur das Wohlbefinden und Verhalten unserer Haustiere, auch Wildtiere leiden darunter. Obwohl der §5 des österreichischen Tierschutzgesetztes besagt "Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen" ist die Aussicht auf einen generellen Verzicht von Feuerwerkskörpern wenig erfolgsversprechend.

Umso bedeutender ist daher das Bewusstsein über seine eigene Verantwortung!

TIERplus - Mein Tierarzt mit Kompetenz und Herz startet daher die österreichweite Aktion "Hast 'an Knall? Nein zur Silvesterknallerei -unseren Tieren zuliebe!"

Geschäftsführer Mag. Herwig Pucher, Initiator der Kampagne: "Wir wollen ein Zeichen setzen. Denn eines ist klar: jeder, der einen Knallkörper verschießt, fügt Tieren ungerechtfertigt schwere Angst und Leiden zu!"

Um dieses Bewusstsein in einer breiten Öffentlichkeit zu erreichen, braucht es aber Ihre Unterstützung!

Setzen auch Sie ein Zeichen und sagen: NEIN ZUR SILVESTERKNALLEREI - unseren Tieren zuliebe!

TIERplus - Mein Tierarzt mit Kompetenz und Herz!

TIERplus ist einzigartig in Österreich. Hinter TIERplus steckt eine neue Idee in der Tiermedizin. Hinter dieser Idee steht ein Team von über 40 erfahrenen Tierärzten und Assistenten, die sich täglich bemühen, die bestmögliche Tiermedizin zu gewährleisten. Mit geballter Kompetenz und viel Herz kümmern wir uns um Ihre tierischen Sorgen, egal ob Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Maus, Nager, Reptil oder Vogel & Co. Dahinter steckt aber auch und vor allem unsere Begeisterung und Liebe zum Tier!

Und: TIERplus gibt es gleich 5x in Österreich!

www.tierplus.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Herwig Pucher, M.: +43-664-2389898,

E: h.pucher @ tierplus.at, www.tierplus.at