Große Zustimmung für Entholzer und Jahn

Landesparteivorstand: Jeweils 44 von 48 Stimmen für neuen Parteivorsitzenden und neue Landesrätin

Linz (OTS) - "Das Team für Oberösterreich ist jetzt neu aufgestellt, ich bin sehr positiv gestimmt und übergebe ein gut bestelltes Haus. Ich war lange dabei, es ist klar, dass ein bisschen Wehmut dabei ist", sagte Josef Ackerl Montagmittag bei einer Pressekonferenz der SPÖ Oberösterreich im Hotel Courtyard by Marriott. Ackerl wird sich am 23. November beim Landesparteitag in Wels als Chef der Landespartei zurückziehen und außerdem am 22. Jänner 2014 aus der Landesregierung ausscheiden. "Auch dafür ist die Zeit gekommen", so Ackerl, dessen Nachfolger als Vorsitzender der SPÖ Oberösterreich erwartungsgemäß Landesrat Reinhold Entholzer wird. Ebenfalls fix: Die bisherige Klubchefin Gertraud Jahn wird in Zukunft als Landesrätin tätig sein.

Im heutigen Landesparteivorstand wurden Entholzer und Jahn in einer geheimen Abstimmung von 48 anwesenden Stimmberechtigten gewählt - mit 44 Ja-Stimmen. Es gab nur zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. "Ich bin mit dem Wahlergebnis überaus zufrieden und freue mich auf die neue Aufgabe, es warten viele Herausforderungen auf uns", betonte Entholzer. Und Jahn ergänzte: "Wir danken unserem Joschi Ackerl für seine tolle Arbeit. Ich bin sicher, dass es mit der SPÖ Oberösterreich weiter aufwärts geht und wir uns nicht in einem Abstiegskampf befinden. Wir werden versuchen, mit seriöser Sachpolitik zu punkten." Eine weitere Personalentscheidung: Christian Makor, bisheriger Stellvertreter von Jahn, stellt sich der Wahl als neuer Vorsitzender im Landtagsklub.

Im Landesparteivorstand einstimmig abgesegnet wurde auch der Antrag auf Durchführung eines außerordentlichen Bundesparteitages im Frühjahr 2014. Ackerl: "Wir werden uns dafür stark machen, denn wir brauchen für die beginnende Programmdiskussion eine breite Einbeziehung aller Teile der Partei. Die Entscheidung über ein mögliches Koalitionsabkommen fällt im Bundesparteivorstand."

Blumen gab s am gestrigen Tag nicht nur für die designierte Landesrätin Gertraud Jahn, sondern auch für Barbara Prammer, die vor kurzem erneut zur Ersten Nationalratspräsidentin gewählt worden ist. "Wichtige Personalentscheidungen in der SPÖ Oberösterreich sind gefallen, wir stehen alle voll hinter dem Team von Reinhold Entholzer. Die inhaltliche Arbeit steht im

Vordergrund, wir gehen es an", so Prammer.

