55.429 Arbeitslose in Niederösterreich, Ältere von Anstieg besonders betroffen

AKNÖ-Wieser: "Brauchen Maßnahmen für Über-50-Jährige und mehr AMS-BetreuerInnen"

Wien (OTS/AKNÖ) - 55.429 NiederösterreicherInnen waren im Oktober auf Arbeitssuche. Das sind 11,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders hart trifft es Über-50-Jährige. Und in einigen Regionen fällt der Anstieg der Arbeitslosigkeit dramatisch aus. AKNÖ-Vizepräsident Markus Wieser fordert Maßnahmen vor allem für ältere Arbeitslose.

Plus 31,3 Prozent Arbeitslose in Scheibbs, plus 27,8 in Waidhofen/Ybbs, plus 26,6 im Bezirk Melk. In einigen Regionen Niederösterreichs ist die Entwicklung dramatisch, sagt AKNÖ-Arbeitsmarktexpertin Claudia Tschernutter. "Warum es einzelne Regionen so hart erwischt hat, wird man analysieren müssen. Aber auch niederösterreichweit ist die Entwicklung eine schlechte. Wenn man die SchulungsteilnehmerInnen mit reinrechnet, ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr um 11,4 Prozent gestiegen."

Auch bei den Über-50-Jährigen fiel der Anstieg überproportional aus, sagt die Expertin. "Bei dieser Altersgruppe ist die Arbeitslosigkeit um 25,6 Prozent gestiegen, also mehr als doppelt so stark wie im Durchschnitt." Einziger Lichtblick: Die Zahl der 15- bis 19-Jährigen auf Arbeitssuche ist um fünf Prozent gesunken.

Utl.: Wieser fordert Maßnahmen für Ältere

AKNÖ-Vizepräsident Markus Wieser fordert in einer ersten Reaktion Maßnahmen gegen die hohe Altersarbeitslosigkeit. "Wir brauchen ein Bonus-Malussystem, damit ältere ArbeitnehmerInnen nicht aus dem Arbeitsplatz gedrängt werden und dann keine Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt haben." Außerdem hätten erfahrene ArbeitnehmerInnen auch eine Menge Know How. "Betriebe würden sich selbst etwas Gutes tun, wenn sie die Fähigkeiten älterer ArbeitnehmerInnen besser einsetzen würden."

Gleichzeitig müsse es mehr AMS-BetreuerInnen geben. "Die Bundesregierung hat 100 zusätzliche Planstellen versprochen. Das ist ein Anfang, aber angesichts dieses Anstiegs wohl etwas wenig. Arbeitslose haben den Anspruch auf bestmögliche Betreuung. Dazu gehört auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik, wo Menschen ohne Arbeit die Chance haben, fehlende Qualifikationen nachzuholen. Damit das AMS das gewährleisten kann, muss man ihm auch ausreichend MitarbeiterInnen zur Verfügung stellen."

Die Arbeitslosenzahlen würden einmal mehr zeigen, dass Österreich eine Bildungsreform brauche. "Menschen mit keiner oder mit geringer Bildung sind besonders stark vom Anstieg betroffen. Anders formuliert: Bildung ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Es ist unsere Verpflichtung als Gesellschaft, allen Menschen den bestmöglichen Zugang dazu zu ermöglichen", fordert Wieser.

